«Boulevard di colori dei paesi ospiti delle due rive del mare»

La festa per il 111esimo anniversario dell'indipendenza dell'Albania

TIRANA. Le comunità arbereshe bassomolisane hanno vissuto momenti magici ieri, e nella serata di lunedì a Tirana.

«Festa della Liberazione a Tirana, bellissima sensazione tornare dopo due anni e incontrare il sindaco di Tirana – ha raccontato il primo cittadino di Montecilfone, Giorgio Manes - presenti anche i colleghi di Ururi, Portocannone e Campomarino. Con noi anche la professoressa Fernanda Pugliese con le sportelliste. La pioggia non ha interrotto la manifestazione, migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Tirana fino ad arrivare sulla piazza principale, dove padroneggia la statua di Giorgio Kastriota Scanderberg. Alla fine della manifestazione il sindaco di Tirana ha ringraziato tutti e dal prossimo anno sarà presente nei nostri comuni per promuovere i gemellaggi con i comuni Arberesh».

Per il centoundicesimo anno dell'indipendenza albanese, la delegazione dei quattro paesi arbëreshë del Molise con i rispettivi sindaci e ragazze in costume per la storica e lussureggiante sfilata.

Tutto il boulevard di colori, tanti quanti i paesi ospiti delle due rive del mare. Sotto una pioggia sottile fino a piazza Skanderbeg dove, tra uno stuolo di autorità e una copiosa presenza, il sindaco Erion Veliaj ha proceduto alla cerimonia dell'alzabandiera, il vessillo rosso con l'aquila bicipite sventolando al cospetto del grande eroe Giorgio Kastriota Skanderbeg.

La delegazione di Montecilfone, formata dall'assessore Antonietta Manes, da una rappresentanza degli sportelli linguistici con Candida Stellato e la volontaria Maria Luigia Colella, è stata capeggiata dal sindaco Giorgio Manes che ha consegnato all'omologo della capitale albanese una targa augurale delle comunità molisane rappresentate dai sindaci Piero Donato Silvestri, Francesco Gallo e Laura Greco. Hanno partecipato alla cerimonia Fernanda Pugliese e Rossella De Rosa del Centro Studi rivista Kamastra, Marisa D'Angelo e Antonio Colella.