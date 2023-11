Dopo il rinvio: «Ogni giorno deve essere il 25 novembre»

TERMOLI. Il ciclone di sabato scorsa ha neutralizzato uno degli eventi più attesi legati al 25 novembre: "Il rumore del silenzio": istituzioni a confronto sulle violenze di genere. Gli organizzatori hanno voluto ribadirne comunque il messaggio. Come riferisce Carmela Basile, di Europe Direct: «L’evento avrebbe dovuto tenersi nella sala consiliare, a partire dalle ore 16 del 25 di novembre, ma le avverse condizioni atmosferiche pomeridiane lo hanno impedito.

Istituzioni e società civile avrebbero voluto offrire una testimonianza concreta dell’impegno dei tanti Amministratori, docenti e studenti, cittadini, delle associazioni, nei confronti del tema della violenza contro le donne e, aggiungiamo, di genere. L’evento è stato solo procrastinato e si terrà nei prossimi mesi. Sarà questo un modo che vogliamo utilizzare per mantenere alta l’attenzione nei confronti del fenomeno: ogni giorno deve essere il 25 novembre.

È evidente, dopo l’ultima tragica morte di Giulia, che non dobbiamo abbassare la guardia, non ce lo possiamo più permettere, il costo in termini di vite umane è diventato veramente insostenibile, per non parlare delle altre, tantissime conseguenze, dei casi di violenza. La consapevolezza del fatto che si tratti di un problema complesso, trasversale alle culture e alle condizioni economiche, che richiede soluzioni articolate oggi è fortunatamente molto più diffusa rispetto al passato. Sono indispensabili numerosi approcci: culturale, educativo che metta insieme le famiglie e le Istituzioni scolastiche, giuridico per sviluppare un impianto normativo ancora più efficiente ed incisivo, formativo per docenti, forze dell’ordine, personale sanitario.

Per non parlare del potenziamento ulteriore dei centri antiviolenza e della riabilitazione dei soggetti maltrattanti. Fondamentale però deve essere il supporto economico: una donna in grado di essere autonoma economicamente è decisamente più forte e quindi più capace di sfuggire a situazioni violente. Procrastinare l’evento ci darà modo di presentare ulteriori iniziative e di fornire aggiornamenti sull’approvazione e sulle prime applicazioni del disegno di legge a contrasto della violenza di genere e domestica su cui ci aggiornerà l’onorevole Elisabetta Lancellotta, co-redattrice della proposta».