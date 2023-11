La corsa campestre degli studenti dell'omnicomprensivo di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Lunedì 27 novembre 2023, presso la pista di atletica dello Stadio Comunale V. De Sanctis, si è svolto il primo importante evento sportivo dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia: la tradizionale corsa campestre, valevole per i Campionati Studenteschi.

Contro ogni pronostico, sotto un piacevole sole autunnale, si sono sfidati gli allievi della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, guidati dai proff. di Scienze motorie: Pierluigi D'Aurelio e Claudia D'Ovidio.

Un plauso a tutti gli studenti, che hanno partecipato portando a termine la gara con impegno e dedizione, e ai primi classificati che avranno accesso alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi.

Un doveroso grazie va alla Dirigente Scolastica Ettorina Tribò, al Sindaco Simona Contucci, all'Assessore allo Sport Claudio Spinozzi e all'Assessore Fiorenza del Borrello per aver supportato e premiato i ragazzi.

Un ringraziamento particolare va anche alla Società Sportiva Calcio Montenero, ai genitori e al Prof. Labombarda Antonio, ex collega in pensione, per la disponibilità e il grande aiuto.

Grazie infine a tutti i ragazzi che hanno partecipato, che si sono messi in gioco, perché "Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire".

Galleria fotografica