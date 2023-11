A Bonefro nasce il piccolo ambulatorio sociale di comunità

BONEFRO. La Sala Consiliare del Comune di Bonefro ospiterà, alle 11 di sabato 2 dicembre 2023, l’inaugurazione del Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità, realizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Giovanni Montagano (ente attuatore del progetto) e dalla Cooperativa Sociale Sirio (soggetto gestore).

Il Pasc nasce dall’idea e dall’esigenza di potenziare e di integrare i servizi sociali con i servizi sanitari del territorio, al fine di promuovere percorsi personalizzati per la prevenzione, la cura e il benessere delle persone, implementando politiche sociali innovative all’interno della comunità.

È pensato come un luogo di promozione della salute e del benessere dei cittadini, della tutela della persona e del rispetto dei diritti, in particolare mettendo in relazione i professionisti dei servizi sanitari con i professionisti dei servizi sociali territoriali; un luogo di creazione partecipata del benessere individuale e collettivo della comunità, dove tutti possono concorrere in modo determinante ad una aumentata qualità della vita.

Interverranno all’inaugurazione, aperta alla cittadinanza, il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, per i saluti istituzionali, e il presidente della Cooperativa Sociale Sirio, Lino Iamele, insieme ai quali ci saranno: l’eurodeputato Aldo Patriciello, il Senatore Costanzo Della Porta, l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, l’assessore regionale alle Politiche per il Sociale, Gianluca Cefaratti, il Presidente della Provincia di Campobasso e Presidente dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, Giuseppe Puchetti. A presentare l'iniziativa sarà Antonio Lalli, assistente sociale e responsabile del progetto, insieme allo staff della Cooperativa Sirio che ha collaborato. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU, Agenzia per la Coesione Territoriale e Italia Domani Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Missione 5: “Inclusione e Coesione”, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”, Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne”, Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali, di comunità”.

Il Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità (Pasc) rappresenta un laboratorio di Welfare di prossimità per la comunità di Bonefro.

