Piano europeo di lotta contro il cancro, torna il Focus su seno e polmone

TERMOLI. Questa mattina appuntamento con il Webinar 7 sui “finanziamenti europei nel settore della salute” organizzato nell’ambito del ciclo di webinar “Yes, we can (no can/cer): “Piano europeo di lotta contro il cancro. Focus su seno e polmone”. Si terrà online dalle ore 10 alle ore 11.30.

Il webinar mira a presentare le opportunità di finanziamento nel settore della salute del programma “EU4Health” e “Mission Cancer” di Horizon Europe.

Interverranno, in qualità di relatori, Debora Fumagalli, della European Health and Digital Executive Agency, “EU4Health Grants management”, Donata Franzi, della Divisione Research and grants management, "Mission cancer" dell'Università di Siena, Marina Silvia Scamardo e Emanuela Vesperini, dell'Ufficio 2 - Programmazione sanitaria, professioni sanitarie, sistema informativo sanitario, dispositivi medici - del Segretariato Generale del Ministero della Salute.

IMPORTANTE: per partecipare occorre iscriversi sulla piattaforma dfpauth del Formez. Una volta autenticati è possibile scegliere i seminari di interesse ed iscriversi ad ognuno di essi.in questo modo il giorno prima si ricevono sua il link che le credenziali di accesso all'aula virtuale.

Per partecipare a un webinar di Formez PA è necessario disporre di un collegamento a Internet, un browser supportato o dell’applicazione Adobe Connect per desktop (l’installazione non richiede privilegi amministrativi). Inoltre, sono indispensabili cuffie o casse, mentre il microfono non è richiesto. Per maggiori informazioni su come ci si iscrive ad un webinar consultare la seguente pagina di Eventi PA.