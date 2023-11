Entusiasmo e partecipazione per il book-talk in biblioteca

TERMOLI. “Liber internos”, tradotto leggiamo libri tra di noi, è il titolo del progetto, diviso in tre giornate specifiche. La prima si è svolta lo scorso 10 novembre, presso la biblioteca comunale di Termoli “Gennaro Perrotta”.

A essere coinvolti in questo primo appuntamento, le classi prime della scuola secondaria di I° grado dell’istituto comprensivo “O. Bernacchia”, le quali hanno incontrato il professor Lucio Cassone che ha accolto gli alunni con la lettura di un albo illustrato, un libro che usa parole, immagini e grafica per raccontare una storia. Gli alunni hanno ascoltato e dimostrato molto interesse e attenzione In questo primo appuntamento. Il libro preso in esame è “Un grande giorno di niente” di Beatrice Ardemagni.

Interesse e partecipazione anche per il secondo appuntamento, martedì 28 novembre, dove il book talk ha preso in esame “Marcovaldo” di Italo Calvino. Appuntamento, quest’ultimo, riservato alle classi seconde dell’Oddo-Bernacchia, con la presenza sempre del professor Cassone oltre alle insegnanti Maria Concetta Gallo, Anna Maria Lalli.

I ragazzi delle classi terze affronteranno la lettura del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri” di G. Mazzariol nel pomeriggio del 18 dicembre dalle 15 alle 17.

Un ringraziamento all’assessore alla cultura Michele Barile per la sua disponibilità e cordialità, al personale della biblioteca “G. Perrotta” attento e collaborativo, al professor Cassone, vivace e contagioso promotore di buone pratiche per la promozione della lettura, che oggi a causa delle tentacolari distrazioni tecnologiche hanno dato un duro colpo allo sviluppo della conoscenza culturale oltre che il venite meno di un esercizio fisico benevole per la mente e il corpo stesso che trasmette il leggere libri e scritture varie. Speriamo che eventi e progetti simili trovino sempre più emulatori. Il professore Cassone e molti colleghi che hanno aderito a questo progetto meritano davvero un bel Chapeau!

