Carla Maria Russo entusiasma il pubblico con "La figlia più amata"

TERMOLI. Pubblico gremitissimo ed estasiato per l’incontro con la scrittrice Carla Maria Russo che ha presentato il suo ultimo libro, “La figlia più amata”. Proprio per accogliere al meglio la numerosa comunità di lettori che segue con passione e interesse i romanzi di Carla Maria Russo, la libreria Fahrenheit ha scelto di organizzare l’incontro presso la sala convegni della parrocchia del Sacro Cuore di Termoli grazie alla disponibilità e all’accoglienza di don Silvio Piccoli. Introdotto e guidato dalle competenti osservazioni e dalle perspicaci domande di Emma Santoro, insegnante dell’istituto scolastico “Boccardi-Tiberio”, e coinvolto dalle considerazioni intelligenti ed emozionanti dell’autrice, il pubblico ha avuto l’occasione di scoprire la genesi e i temi di un romanzo storico che racconta la predilezione di Cosimo I de’ Medici per sua figlia Isabella, a discapito degli altri suoi figli e delle conseguenze di questa scelta all’interno della sua famiglia e nel mondo della Firenze rinascimentale.

Diversi e interessanti sono stati gli spunti offerti da Carla Maria Russo che ha sottolineato il carattere anche emotivo di un romanzo storico e l’importanza del punto di vista femminile nel racconto della Storia, mentre Emma Santoro ha proposto una interpretazione del libro attraverso citazioni di Pirandello e Bufalino.

Carla Maria Russo ha intrapreso un vero e proprio tour molisano, coordinato dalla libreria Fahrenheit di Termoli e dalla libreria Giunti al Punto di Campobasso, un tour che a Termoli la vede protagonista anche negli incontri con gli studenti dell’istituto “Boccardi-Tiberio” e del Liceo Artistico nella mattina di giovedì 30 novembre.

