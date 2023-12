«La gioia più grande per me è sentire sottolineare le azioni del parroco»

Il vescovo Gianfranco De Luca in municipio a Guglionesi

GUGLIONESI. Una grande emozione, quella vissuta giovedì 30 novembre, dal Consiglio comunale di Guglionesi, con la visita pastorale di sua eccellenza monsignor Gianfranco De Luca.

La sua visita pastorale nella comunità guglionesana continua e, nella serata di giovedì, come da programma, ha preso parte al “consiglio”.

«Sono onorato di darle il benvenuto nella nostra casa comunale- ha dichiarato il sindaco di Guglionesi, Antonio Tomei- e in questa accogliente comunità. La sua presenza è motivo di grande gioia e onore per tutti noi. La sua visita pastorale porta con sé spiritualità e partecipazione, sentimenti dei quali non bisogna mai sentirsi appagati. Colgo l’occasione per esprimere una profonda gratitudine a don Stefano, il nostro parroco, per l’impegno giornaliero che svolge al servizio della nostra comunità. Lavoro, sicuramente, supportato e confortato in modo concreto anche dalla diocesi. Il dialogo e la collaborazione con la parrocchia sono stati fondamentali fin dall’inizio del nostro mandato. Don Stefano, il tuo lavoro è instancabile, fatto molte volte a fari spenti e la tua dedizione in ogni cosa, sia spirituale che non, sono di vitale importanza per la nostra collettività».





Alle parole rivolte al parroco don Stefano Chimisso, il vescovo De Luca visibilmente commosso ed emozionato ha dichiarato quanto fosse grande la gioia nel sentire questo elogio.

«La gioia più grande per me è sentire sottolineare le azioni del parroco. Questa sottolineatura dice il positivo, racconta una vicenda quotidiana».

Il vescovo racconta di aver trovato nella realtà guglionesana una “bella realtà di fede, vissuta, da parte di molti. Se si vive la fede nella quotidianità vuol dire che è un segno molto importante. Ho incontrato, fino a oggi, persone adulte ma sabato incontrerò i giovani, anche motivati cristianamente, e sono sicuro di trovare una continuità e intergenerazionalità nel vivere la fede. È importante non lasciarsi prendere e condizionare dal male che sembra sovrastarci, noi dobbiamo essere messaggeri di speranza. Il male è già stato sconfitto in Cristo e quindi bisogna guardare al bene”.





Guardare al bene in un mondo che spesso è corollato di notizie negative. Guardare al bene affidandoci a Dio.

E al bene guarda don Stefano che si prodiga per la collettività in modo silenzioso.

“Non nascondo la bellezza di questa comunità- ha detto don Stefano prendendo la parola- ho cercato di far vedere alcuni lati belli al vescovo. Ho voluto fargli assaporare quella bellezza che vi appartiene e che va condivisa. Ho visto che tanti hanno accolto il vescovo con gioia e commozione e questo ci ha fatto davvero bene”.

“La visita del vescovo- ha continuato Tomei- è molto importante per questa comunità. Al vescovo, alla diocesi chiedo una maggiore collaborazione tra l’istituzione comunale e quella della parrocchia, specialmente su temi importanti della nostra comunità”.

