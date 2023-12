Natale 2023: il cartellone dell'amministrazione Tomei

GUGLIONESI. Inizia il mese di dicembre, il periodo più magico e bello dell’anno. E con esso arrivano i tanti eventi messi in campo dalle associazioni e dai comuni.

Il comune di Guglionesi, grazie all’assessore alla cultura Marco Basler, ha svelato il ricco calendario delle festività che inizieranno a partire dal 2 dicembre fino a giungere al 6 gennaio, con l’arrivo della Befana. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, l’Odv San Nicola apre le danze con la casa di Babbo Natale e i mercatini di prodotti tipici. L’evento si svolgerà in Corso Umberto I° adiacente alla chiesa di San Nicola a partire dalle ore 16. Martedì 5 dicembre, alle ore 16:30, presso la casa del Fanciullo di Castellara, si svolgerà la rievocazione “Il secolare pellegrinaggio del borgo di Guglionesi a San Nicola di Bari”, a cura di Antonio Sisto, con la voce narrante di Franca Sciarretta e l’Altrotheatro di Ugo Ciarfeo. La tradizione continua con le lanterne di Santa Claus mercoledì 6 dicembre a partire dalle ore 17 e la distribuzione delle “Panttal d Santa Ncol”.

L’8 dicembre alle ore 17 ci sarà l’accensione dell’albero della Pace a Castellara e alle 18 presso la chiesa di Sant’Antonio il concerto dell’Immacolata. Il 9 dicembre, a partire dalle ore 15 a Castellara, per i più piccoli andrà in scena “The Christmas show”. Come promesso quest’estate, in occasione della Madonna del Carmelo, tornerà Nduccio con lo spettacolo “Campagna Tende Avis” presso il teatro Fulvio.

Per gli amanti della natività, il 17 dicembre alle ore 16:30 ci sarà l’inaugurazione della 23esima Mostra dei Presepi a Guglionesi, nella chiesa romanica di San Nicola. Mentre, dal 19 al 23 dicembre largo a “Christmas time”, mercatini e spettacoli a Castellara, con gli zampognai di Monte Sant’Angelo, I giullari di Davide Tossi, Hobos street band e animazione in piazza. Come di consueto, l’orchestra dell’omnicomprensivo “Rivera” proporrà il suo concerto di Natale, in teatro il 20 dicembre alle ore 18. Il 23 dicembre, la mattina dalle ore 9 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, nel centro storico di Guglionesi i più piccoli potranno trovare il Villaggio di Babbo Natale, mentre alla vigilia l’apertura dei mercatini e l’aperitivo musicale.

Una piccola pausa per gustare le feste in famiglia e subito dopo Santo Stefano, tutti al teatro Fulvio alle ore 21, per la tombolata in dialetto.

Il 28 dicembre, sempre al teatro Fulvio, alle ore 21, ci sarà “Feel the joy gospel choir” e il giorno dopo, sabato 30 dicembre, tutti allo stadio per l’Italiangas Christmas cup triangolare neroverde. I Filarmonici di Montescaglioso aprono le porte del 2024, il 3 gennaio alle ore 21 con “Buon anno in musica” al teatro Fulvio. E per concludere in bellezza le festività natalizie, il 6 gennaio 2024 arriverà la Befana insieme ai Re Magi. Ci sarà una benedizione in chiesa Madre per poi proseguire verso la Chiesa di San Nicola, dove ad attendere i Magi arriverà la Befana e ci sarà il gioco della "Pignata".

«“Insieme è sempre Natale” è il concept da cui trae origine la rassegna del Natale Guglionesano che inizierà il 2 dicembre e terminerà con l’Epifania. Si tratta di una serie di iniziative destinate a cittadini e turisti dislocate su tutto il territorio comunale. Natale è il momento dell’anno in cui il tempo subisce una sospensione. È vissuto come attesa in cui presente, passato e futuro si fondono: è un simbolo di rinascita e rigenerazione che coinvolge i bambini tanto quanto gli adulti. Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con le associazioni locali. La realizzazione di questo programma nasce da un duplice obiettivo: il primo è quello di vivere il Natale nel suo originario significato di condivisione comunitaria e accoglienza; il secondo è quello di valorizzare le risorse paesaggistiche, enogastronomiche e culturali, che il nostro meraviglioso paese ha da offrire.

Abbiamo voluto dare un segnale chiaro al territorio, in quanto riteniamo che Guglionesi vada vissuta sempre, non solo sporadicamente; pertanto, aprire le porte ad una stagione di eventi che hanno come comune denominatore la sua storia e il Natale, vuole significare, altresì, che il patrimonio artistico e di tradizione locale della nostra comunità è una grande ricchezza che abbiamo il dovere di conservare e accrescere. Inoltre, abbiamo pensato ai nostri bimbi e a far sì che soprattutto in loro non si perda il significato tradizionale del Natale. I bambini amano tantissimo le fiabe e a noi piace pensare, quest’anno, di raccontare loro quella della condivisione comunitaria e del senso di partecipazione». Ha dichiarato l’assessore alla cultura Marco Basler.