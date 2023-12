La prova della toga: Ordine degli avvocati all'istituto "Silvio Di Lalla"

CASACALENDA. Continuano gli incontri con gli ordini professionali, per gli attuali studenti e per coloro che, ex allievi, sono all’università e pensano alle future scelte professionali.

Dopo l’ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso, è intervenuto oggi, in auditorium, l’ordine degli avvocati di Larino, nelle persone dei legali Michele Campolieti, Paola Cantelmi e Luigi Iavasile, tutti parte attiva del consiglio, oltre al presidente dello stesso ordine forense, avvocato Michele Urbano.

Grazie a loro per aver accolto con entusiasmo l’invito del Silvio Di Lalla e grazie per le parole di apprezzamento rivolte a questa iniziativa progettuale alla quale tutti gli avvocati partecipi hanno dato ampia disponibilità, al fine di condividere un importante momento formativo e di crescita con tanti nostri studenti.

Galleria fotografica