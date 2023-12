“La Bernacchia si mette in gioco”

TERMOLI. L’istituto comprensivo Bernacchia di Termoli organizza l’evento: “La Bernacchia si mette in gioco” I love orienteering: esplora, scopri, impara. Vuoi fare la cosa giusta? Corri, non aspettare! Scopri il Borgo con noi!

Gli alunni dei tre ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria, si cimenteranno in giochi e gare per fare esperienza in Orienteering. Tutto questo avverrà sabato 2 dicembre 2023 alle ore 14:50 presso il Belvedere dei Fotografi.

Ma cos’è l’Orienteering? L’Orienteering è uno sport nato in Norvegia a fine Ottocento, molto seguito in tutta la Scandinavia, che comporta l’uso di una mappa topografica con scala ben dettagliata del territorio e una bussola. Lo sport consiste nel trovare un certo numero di obiettivi elencati nella mappa e chiamati “lanterne” (paletti con drappo arancio-bianco, caratterizzati da numeri che ne indicano l’ordine di percorrenza). Quando il corridore giunge agli obiettivi intermedi, trova i controllori di gara che verificano che tutti i punti di blocco siano stati visitati nell’ordine previsto. Per marcare il loro cartellino di gara viene usata una punzonatrice, che nelle gare più importanti è sostituita da un chip, lo Sport-Ident (SI-Card), dove si registrano i dati di passaggio per poi essere riletti all’arrivo.

A questo gioco possono partecipare anche bimbi e genitori di altre scuole.