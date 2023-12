"Ventisei modi per dire no alla violenza e sì alla cultura del rispetto"

TERMOLI. "Ventisei modi per dire no alla violenza, no al femminicidio, sì alla cultura del Rispetto". Un alfabeto di parole riportate sulla panchina rossa posta alcuni anni fa sulla via XX settembre a Termoli. L'iniziativa a cura della locale sezione della Fidapa in collaborazione con l'istituto Comprensivo Schweitzer e con il patrocinio dell'amministrazione comunale della città adriatica rappresentata dall'assessore Giuseppe Mottola. Protagonisti gli studenti della classe seconda f che con la guida delle professoresse Carla Di Pardo e Giuseppina Gallina hanno costruito l'alfabeto di parole e i segnalibri con frasi e pensieri che aiutano a riflettere. La, manifestazione che si sarebbe dovuta tenere nella settimana dedicata e rinviata causa mal tempo, si è tenuta questa mattina 30 novembre con la partecipazione di una rappresentanza delle socie, delle famiglie, delle istituzioni educative e della vice presidente nazionale della Fidapa la prof. Anna Maria Elvira Musacchio alla cui direzione è stato affidato il tema nazionale del sodalizio e che riguarda proprio la cultura del Rispetto in tutte le sue declinazioni.

A causa del maltempo, l’evento in programma giovedì 23 novembre, è stato spostato a ieri, giovedì 30, sempre alle 10:30 presso la “Panchina rossa” in corso Nazionale angolo via XX Settembre.

I ragazzi della scuola hanno realizzato dei segnalibri, ognuno caratterizzato da una lettera dell’alfabeto scritta di rosso. Un alfabeto di parole contro la violenza. Ogni lettera un versetto poetico come ad esempio la “M” Meraviglia. “Ogni gesto cortese crea meraviglia” o come anche la “E” di eleganza:” Rivolgiti agli altri con eleganza”.

“Voi ragazzi, oggi, partecipando a questo evento fattivamente avete dimostrato quanto anche voi cosi giovani siete consapevoli quanto sia importante la cultura del rispetto. Avete mandato a noi adulti un bel messaggio di speranza.” ha dichiarato la Pugliese.

“A nome dell’amministrazione comunale- ha detto l’assessore Mottola prendendo la parola- vi ringrazio dell’ottimo lavoro fatto. Noi, come amministratori, non faremo mancare l’appoggio verso iniziative con lo scopo di combattere la violenza, a discapito della cultura del rispetto che deve sempre esserci”.

“Il tema nazionale che la Fidapa sta portando avanti con convinzione è la cultura e il linguaggio del rispetto- il messaggio della presidente nazionale Anna Musacchio- noi siamo impegnate a portare avanti questo tutti i giorni e lo facciamo, a maggior ragione, oggi dopo i gravi fatti accaduti di recente. Dobbiamo farlo tutti con convinzione. Nel 2023 sono accaduti 104 femminicidi. Se pensiamo agli squali che sono animali predatori, secondo i dati in un anno questi predatori pericolosissimi uccidono in tutto il mondo 10 persone l’anno statisticamente mentre l’uomo in Italia, dall’inizio dell’anno ha ucciso 104 donne, questo è un dato che deve far riflettere”.

