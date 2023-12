"Combatti donna, zero paura e denuncia": il flash mob degli studenti di Petacciato

PETACCIATO. A distanza di una settimana dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, nella mattinata del primo giorno di dicembre 2023, toccati nel profondo dalla tragica vicenda della giovanissima Giulia Cecchettin, alunne e alunni della Scuola Secondaria di I grado di Petacciato e Montecilfone hanno avvertito il bisogno di testimoniare la forza e l’impellenza delle emozioni provate. Hanno danzato con passione la Haka, la danza tipica dell'etnia neozelandese dei Maori, gridando a squarciagola, con impeto e convinzione, i loro slogans ritmati: “Combatti, combatti donna! Zero paura! Denuncia! Forza! No alla violenza! Libertà”. Ragazze e ragazzi, consapevolmente e spontaneamente hanno unito le proprie voci attraverso un “Flash Mob”, per dire “Basta” alla violenza di genere.

Questo evento, dal forte significato simbolico e impatto emotivo, ha riunito 110 allievi e i loro insegnanti vestiti di nero, con un fiocco sul polso sinistro e con un segno rosso sul viso e ha avuto un unico scopo comune: ricordare le vittime di femminicidio e le migliaia di donne che ogni giorno sono oggetto di continui soprusi. “L’amore non fa male!” è la frase che meglio sintetizza i messaggi dei numerosi cartelloni realizzati da tutti gli alunni dell’istituto. La manifestazione si è conclusa con una breve, emozionante e coinvolgente esibizione di danza e canto da parte di un piccolo gruppo di alunni. Nella coreografia una giovane donna, vittima di violenza, guardandosi in uno specchio e vedendo in esso riflessa la propria immagine pallida e spaurita, nella cruda evidenza delle ferite, finalmente prende coscienza del pericolo corso e della umiliante condizione di sottomissione in cui è costretta a vivere. Presa da un forte desiderio di ribellione e di libertà di scegliersi una nuova vita, un nuovo destino, si abbandona all’energia e alla vitalità della danza per esprimere per intero la dignità, il coraggio, l’orgoglio ritrovati di essere donna.

"Dancing”, la canzone scelta e che ben si adatta alla situazione, parla del coraggio e delle difficoltà di lasciarsi andare all’amore, sentito non più come un sentimento naturale e libero, ma come un sentimento che si accompagna all’incertezza e alla paura.

E la musica col suo linguaggio universale, non tradisce le aspettative: lenisce il dolore, favorisce la presa di coscienza delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo, sostiene e incoraggia le scelte difficili delle donne che hanno paura di ribellarsi, delle donne che si sentono fragili e indifese di fronte alle conseguenze irreversibili delle loro denunce.

Il merito di questa iniziativa, che ha avuto come protagonisti tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo di Petacciato, consiste nell’aver gettato un ulteriore piccolo seme di cambiamento della mentalità del nostro Paese.

