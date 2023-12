Santa Barbara: gli elogi ai Vigili del fuoco

ISERNIA. Il giorno 4 dicembre sarà commemorata la festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, finalmente di nuovo in Caserma.

Alle ore 10, presso l’aula didattica, sarà celebrata da monsignor Camillo Cibotti vescovo di Isernia - Venafro, alla presenza delle massime autorità civili e militari oltre ai rappresentanti dei vari enti e del personale Vigili del fuoco.

Al termine della Santa Messa, il comandante nel porgere i saluti agli interessati terrà una breve allocuzione. A seguire verranno consegnati gli elogi pervenuti dal dipartimento e gli attestati di riconoscimenti al personale in servizio e in quiescenza.

Alle ore 11.15 circa, presso il cortile interno del Comando, seguirà un breve saggio dimostrativo con alcune manovre da parte del personale Vigili del fuoco, a cui parteciperanno alcune scolaresche, gli invitati e tutti quanti vorranno partecipare essendo, per l’occasione, la sede del comando aperta al pubblico.

Nel 2023 il numero totale degli interventi è in leggero aumento rispetto agli anni precedenti; sono in aumento le cause di intervento scaturite da condizioni meteo avverse indice dell’elevata vulnerabilità al rischio idrogeologico del territorio molisano.

CAMPAGNA AIB (ANTINCENDIO BOSCHIVO) 2023

Il periodo estivo giugno - settembre 2023 è stato caratterizzato da condizioni climatiche particolari con assenza di precipitazioni per lunghi periodi che hanno determinato un aumento del numero di interventi. Anche quest’anno per circa sessanta giorni, nel periodo di maggiore criticità oltre alle squadre ordinarie si è affiancata un’ulteriore squadra dedicata agli incendi boschivi grazie alla convenzione tra la direzione regionale Vigili del fuoco del Molise e la Regione Molise, in attuazione all’art. 7 della legge 335/2000.

Tale dato, pur avendo avuto incendi gravi in provincia, è ampiamente confortante confrontato con gli oltre 1400 ettari bruciati a livello regionale, indice che l’intervento delle varie componenti è avvenuto in maniera tempestiva riuscendo a limitare le superfici bruciate.

PARTECIPAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ISERNIA A CALAMITÀ NAZIONALI

Anche quest’anno sono state tantissime le missioni di soccorso effettuate dai Vigili del fuoco di Isernia in altre calamità di cui segue un elenco non esaustivo:

Emergenza maltempo Campobasso periodo Novembre 2023;

Emergenza maltempo Friuli Venezia Giulia periodo Agosto 2023;

Emergenza incendi Calabria periodo Luglio 2023;

Emergenza alluvione Emilia Romagna periodo Luglio 2023;

Emergenza maltempo Ischia periodo Dicembre 2022.