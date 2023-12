Csv Molise e Confcooperative insieme per rafforzare il Terzo Settore

CAMPOBASSO. Attività diverse che si intersecano, per dare risposte a esigenze comuni.

Il Csv Molise e Confcooperative stanno per sancire una partnership che avrà un duplice obiettivo: avviare una cooperazione tra enti del Terzo Settore, ovvero gli utenti di entrambe le associazioni, e realizzare progetti che rafforzino il ruolo delle stesse organizzazioni. Allo studio c’è un protocollo d’intesa, che comprenderà numerose iniziative, su cui a breve verrà apposta la firma dei presidenti Gian Franco Massaro e Riccardo Terriaca.

I vertici delle due strutture molisane si sono incontrati nelle scorse ore a Campobasso per stabilire le basi su cui creare questa collaborazione.

All’appuntamento erano presenti anche Carmela Colozza, direttrice di Confcooperative Molise e Giulio Berchicci, delegato della Federazione Lavoro e Servizi di Confcooperative.

«Intendiamo dare più voce all’economia civile – le parole della direttrice Colozza –che nella nostra piccola regione ha un ruolo centrale. Questo incontro ha fatto da preludio a una serie di iniziative congiunte di ampio respiro».

Al termine del summit c’è stata piena condivisione sulla necessità di avviare un confronto tra le organizzazioni che operano quotidianamente nel non profit e che hanno il termometro della situazione economica e sociale del Molise.

«L’unione fa la forza – ha affermato il presidente del Csv Molise Gian Franco Massaro – e lavorando insieme riusciremo a dare ulteriori servizi e a far crescere ulteriormente le associazioni». Il protocollo d’intesa farà riferimento all’intero mondo del Terzo Settore, quindi organizzazioni non profit e cooperative, separate da un confine sottile.

«L’analisi di normative, attività e situazioni particolari potrà portare sia le une sia le altre a operare meglio – ha concluso Massaro -, magari sfruttando alcune opportunità che ci sono e che noi puntualmente veicoleremo, come da nostra mission». Associazioni e cooperative rientrano tra i cosiddetti ‘enti del Terzo Settore’, sono iscritti al Runts (Registro unico del Terzo Settore), ma operano in ambiti diversi. Una conoscenza più approfondita tra ‘categorie’ potrà di certo rappresentare un arricchimento reciproco e per questo Csv Molise e Confcooperative si faranno promotori di progetti che andranno in quella direzione.