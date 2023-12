"Hai nascosto queste cose ai sapienti": a 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani

Per non dimenticare

Per non dimenticare sab 02 dicembre 2023

TERMOLI. A 100 anni dalla nascita di don Milani la Fondazione "Lorenzo Milani" organizza la presentazione del libro "Hai nascosto queste cose ai sapienti" di Riccardo Cesari Mercoledì 6 dicembre 2023, ore 18:00 - Centro Pastorale Ecclesia Mater - Piazza Sant'Antonio - Termoli.

La Fondazione "Lorenzo Milani" Onlus, in occasione dei 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, con la partecipazione dell'autore, organizza la presentazione del libro "Hai nascosto queste cose ai sapienti - Don Lorenzo Milani, vita e parole per spiriti liberi", di Riccardo Cesari, professore dell'Università di Bologna. Nato a Firenze il 27 maggio 1923, ordinato sacerdote nel 1947, don Milani inizia la sua esperienza pastorale a San Donato a Calenzano, un comune operaio in provincia di Firenze.

Nel 1954, inviso alla Curia, viene isolato nella parrocchia di Sant'Andrea di Barbiana, un piccolo comune nel Mugello con solo 124 abitanti. In questo luogo, povero e sperduto, fonda una scuola popolare per giovani operai e contadini. Una scuola aperta 365 giorni l'anno dove si studia per 12 ore al giorno che rappresenterà un luogo di riscatto sociale e culturale per moltissimi giovani. Da questa esperienza didattica nascerà "Lettera a una professoressa", pubblicato nel 1967 che, ancora oggi, rappresenta un forte atto di accusa verso una scuola che invece di diventare strumento d'inclusione favorisce l'emarginazione dei più deboli e poveri.

Don Milani morirà a soli 44 anni a causa di una grave malattia, il il 26 giugno del 1967. Nel testamento spirituale, rivolgendosi ai ragazzi della sua scuola, scriverà: "Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto a suo conto". Riccardo Cesari, economista e studioso appassionato, nel suo libro, racconta l’avventura umana e intellettuale di Lorenzo Milani spogliandola di tutte le incrostazioni ideologiche che da più parti l’hanno avvolta, e ci restituisce la parabola visionaria di un uomo capace di mettere tutta la cultura del suo tempo e la millenaria tradizione cristiana al servizio di un pensiero libero, trascinante, rivoluzionario, che arriva con tutta la sua forza fino a noi.