“Le infiltrazioni della criminalità organizzata nei mercati economici globali”

LARINO. Vincenzo Musacchio interverrà a L’Aia sui sistemi di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali di origine mafiosa in ambito internazionale. Martedì e mercoledì 5 e 6 dicembre il Centro di Studi Strategici de L’Aia organizza un incontro internazionale dal titolo “Le infiltrazioni della criminalità organizzata nei mercati economici globali”. Durante il convegno saranno presentati i principali risultati dello studio condotto in ambito europeo finanziati con il Programma Ue sulla prevenzione e la lotta al crimine organizzato.

Gli effetti della globalizzazione, di fatto, hanno generato una rilevante espansione degli interessi e della sfera d’azione della criminalità organizzata. Questo aspetto ha determinato conseguenze negative sui sistemi politici, economici e sociali a livello globale. Vincenzo Musacchio, in rappresentanza dell’Italia, tratterà la tematica delle modalità di riciclaggio e reinvestimento dei proventi di reato da parte delle organizzazioni mafiose italiane nei settori chiave dell’economia legale in ambito internazionale. La relazione si focalizzerà anche sui diversi settori produttivi e sulle minacce reali allo sviluppo economico e alla stabilità politica degli Stati membri dell’Unione europea. Il criminologo molisano si concentrerà sui casi italiani (‘ndrangheta in primis) e sulle esperienze di altri paesi europei tra cui Belgio, Olanda e Germania.

Quest’incontro nei Paesi Bassi, sede della Corte Penale Internazionale, della Corte Internazionale di Giustizia e di Eurojust, rappresenterà un’importante occasione per approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso nell’economia legale e discutere le strategie di lotta e buone prassi volte a contrastare simili condotte criminose. Interverranno all’incontro rappresentanti delle principali autorità europee (Eppo, Eurojust, Europol), organizzazioni internazionali (Onu, Osce, Unodc) ed esponenti della società civile olandese. L’obiettivo comune sarà quello di migliorare il contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e prevenire i suoi effetti devastanti anche per le future generazioni.