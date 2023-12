Calendario di Natale a Portocannone

PORTOCANNONE. L’assessore alla Cultura del comune di Portocannone, Valentina Flocco, illustra il cartellone invernale della località arbereshe. «Anche quest’anno il periodo natalizio, per chi sceglie di trascorrerlo qui con noi a Portocannone, offre eventi all’insegna della cultura, delle tradizioni, del divertimento.

Apriamo il 7 dicembre, con la cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia dedicato a G.K. Skanderbeg, il nostro eroe, ispiratore di sentimenti profondi, anche in versi. Ringraziamo in proposito la Casa Editrice l’Inedito. Il giorno successivo, l’8 dicembre (con replica il 17) con la Pro Loco Skanderbeg, apriremo le porte della Casa di Babbo Natale, evento gioioso, partecipatissimo così come i Mercatini Natalizi, che ospiteremo contemporaneamente in Piazza. Il 9 dicembre, con l’Azione Cattolica, inaugureremo la Mostra per i cento anni dell’Azione Cattolica a Portocannone, un momento importante per noi e per le nostre famiglie, perché in Azione Cattolica ci siamo vissuti un po’ tutti e perciò con essa condividiamo vividi ricordi. Il 23 “regali a domicilio” da Santa Claus, non vi sveliamo altro, per chi volesse approfittarne basta contattare la Pro Loco, che “lo ospita”.

Il Presepe Vivente Arbëreshë, come da consuetudine, ci farà compagnia nel Borgo Costantinopoli, in un’atmosfera di altri tempi, i giorni di Santo Stefano, il primo e il 6 gennaio (con l’arrivo dei Magi), in abbinamento con i Mercatini, in Piazza. Non mancheranno due appuntamenti della Rassegna “Dialoghi d’Autore”, con eventi adatti al periodo: Luigi Pizzuto presenterà il suo bel “Poesie a Pezzi” il giorno 28, mentre il 3 gennaio Sergio e Samuel Marchetta ci intratterranno con pensieri e canzoni al pianoforte portando in scena il nuovo spettacolo “Colpo al Cuore”. Cosa facciamo a San Silvestro? Veglione in Piazza Skanderbeg, of course, musica e DJ Set per dare, in allegria e con energia, il benvenuto al nuovo anno! Venite a trovarci».