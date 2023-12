«Rispetto: un percorso da fare insieme», riflessioni "di genere"

LARINO. Sala gremita per l’evento organizzato dal Comune di Larino lo scorso 28 novembre.

“Rispetto: un percorso da fare insieme” il titolo dell’incontro che ha affrontato con ampia platea, tra cui tanti giovani studenti, il tema della violenza di genere e la necessità di adoperarsi insieme per generare un cambiamento culturale distante da schemi atavici.

Ad aprire la tavola rotonda, moderata da Graziella Vizzarri, i saluti del sindaco Giuseppe Puchetti che si è soffermato sulla necessità di creare sportelli di ascolto per fronteggiare il fenomeno ed essere vicino alle donne vittime di violenza, un impegno tangibile delle istituzioni insieme alle associazioni del territorio. A seguire il saluto dell’assessore alle pari opportunità Iolanda Giusti ed il saluto della dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” Emilia Sacco che ha concluso con un invito: lavorare di concerto, ponderando azioni di prevenzione, sollecitando la sensibilità dei giovani e creando i presupposti per una vera azione di prevenzione.

A dare inizio alla discussione è stato l’intervento dell’avvocato Tina De Michele, consulente giuridico del Cav di Termoli. La De Michele ha evidenziato che noi viviamo in un contesto quotidiano di discriminazione e lo squilibrio evidenziato nelle relazioni è il concetto costante che si riconferma nelle storie delle relazioni che si sono approcciate presso i centri antiviolenza. Compito degli operatori è l’ascolto, la presa in carico delle donne cercando di guidarle verso l’uscita da quel contesto pericoloso, ponendo forte attenzione alla valutazione dell’indice di rischio della storia per comprendere le reali necessità di intervento. La dottoressa Alessandra Ruberto, Presidente dell’Ordine degli psicologi del Molise, ha fatto un excursus cronologico sulle evoluzioni che hanno visto conquistare dei diritti delle donne. Diritti acquisiti solo da pochi anni e questo - riferisce la Ruberto - fa ben capire quanto è ancora poco compreso o meglio accettato il passaggio da donna oggetto a soggetto, un vecchio retaggio culturale. Si fa molto, si cerca di sensibilizzare con tante campagne pubblicitarie, spot, anche l’ultimo film della Cortellesi, che è una vera lezione di vita. Ma bisogna lavorare sul genere maschile, il conflitto si genera vive dove c’è la differenza di forza e di sopraffazione. La sensibilizzazione risiede nel cambiamento che si riesce a creare nelle donne vittime e sui loro figli, questo insieme al supporto delle istituzioni.

Giovanni Mancinone, giornalista, autore di “Mostri: quando non c’è più l’amore” riporta ai presenti delle storie di vita di donne, fatti realmente accaduti nel territorio molisano, donne che hanno dovuto lottare per uscire dalla loro condizione evidenziando che gli aiuti esterni sono fondamentali. Il giornalista promuove l’attenzione su tutto ciò possa minare la fragilità dell’animo, scavando tra le quotidianità riportando che il territorio molisano nasconde, per omertà e timori, una infinità di vicende tristi.

Soffermandosi, poi, sulla vicenda che vede protagonista della cronaca nazionale Giulia Cecchettin, Mancinone asserisce - una storia ove non si evidenzia l’emergenza, ma una continuità d’azione, proprio in queste occasioni diventa importante la scelta culturale -. La stessa scelta che viene evidenziata in tante altre storie di vita. Mancinone, cita alcune delle vicende protagoniste del suo ultimo lavoro, quasi tutte accadute o legate al territorio molisano con una narrazione precisa, ricca di messaggi palesi volti alla prevenzione spoglia di giudizio.

Le letture, estrapolate da “Mostri: quando non c’è più l’amore” a cura dell’associazione aps InCerchio - Compagnia Teatrale Amatoriale di Larino, hanno corredato la Tavola rotonda di una dimensione di percezione attenta.

La scuola si è resa protagonista nell’intervento dell’assessore Giusti, in veste di docente. La Giusti ha condiviso con i presenti elaborati degli studenti, la profondità d’animo e la chiarezza di pensiero accompagnate da riflessioni potenti hanno segnato il successo della scuola stessa, del valore che esso esprime nel curare la futura società. Presente anche la WebTv del Liceo "D'Ovidio" di Larino.

Un messaggio di speranza è stato lanciato dalla consigliera comunale Eleonora Moro affinché in un breve futuro non ci sia più il bisogno di incontri di sensibilizzazione e che le donne non vivano mai momenti di prevaricazione e sopraffazione.

La tavola rotonda si è snodato tra tanti interventi, decisa nel confermare l’intento comune di interagire insieme, istituzione ed enti insieme alla collettività al fine di promuovere scelte culturali che conducano al rispetto dell’altro.

