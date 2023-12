Lo chef molisano Nicola Vizzarri supervisore ai campionati italiani di cucina

MOLISE. Firenze come Rimini, ospiterà il campionato italiano di cucina. Propedeutico per la scelta della formazione della nazionale per i prossimi campionati mondiali, nazionale affidata alla competenza dello chef molisano Nicola Vizzarri, vedrà gareggiare cuochi da tutta Italia presso la bellissima sede della Cittadella del Gusto in quel di Firenze.

Il 5 e 6 dicembre 2023 lo Spazio Reale di Campi Bisenzio, per essere precisi, sarà la location che vedrà impegnati cuochi provetti nell’esercizio più difficile: la competizione. Cinque categorie: Woman Chef; Junior Chef; Dessert e Cucchiaio; Piatto Caldo Vegetariano; Migliore Piatto Caldo Chef Professionista, quest’ultimo valido per entrare nella Nazionale Italiana AIC e per poter aspirare alla vincita di un viaggio premio in Tailandia. La cucina Italiana è non solo famosa nel Mondo, ma decisamente un magico e determinante volano per la tutela dei prodotti d’eccellenza, l’altissima biodiversità, l’enorme professionalità dei nostri cuochi. Le associazioni e federazioni, svolgono un importantissimo lavoro di cesello nel conservare e tramandare tradizioni, cultura della tavola, innovazione nei contenuti e delle esperienze. Uno sforzo che determina sempre più condizioni di privilegio e che consolidano il rapporto tra cucina e territorio, essenziale per favorire appetiti e forza lavoro.

La motivazione è l’essenza per attirare giovani che sempre più si cimentano, indipendentemente dall’età, dalla posizione sociale, dal sesso, nei contesti più disparati ma da obiettivi ben mirati. La ristorazione è un’arte nobile e imprescindibile di un Mondo che corre ma è costretto a fermarsi difronte sapori e saperi. La costante formazione da sempre più garanzia di un futuro degno di un’arte che se soddisfa palati e visioni paradisiache, raggiunge per chi le infonde e per chi le recepisce, sempre più alta soddisfazione. Il settore agroalimentare vede porsi al terzo posto per Pil nazionale, questo garantisce futuro solo se tutelato e professionalmente svolto. I campionati, al di là della competizione, offrono un tassello importante per favorire un degno puzzle dalle mille sfaccettature, dai mille colori, dai gusti dal sapore dell’idillio. Sarà bello, per questo il Molise ci sarà e lo farà in grande stile. Circa 10 partecipanti dalla nostra regione raggiungeranno lo Spaio Reale di Campi Bisenzio e, chissà, si spera possano tornare vincitori.