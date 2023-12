Stagione teatrale frentana 2024, attesa per Enzo Decaro, Michele La Ginestra e Gegia

LARINO. Oggi 4 dicembre, presso il Palazzo Ducale di Larino, è stata presentata la Stagione Teatrale Frentana 2024, una rassegna di dodici spettacoli, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Larino e realizzata in collaborazione con Frentania Teatri e la Uilt Molise - Unione Italiana Libero Teatro.

Dopo il grande successo di pubblico della passata stagione teatrale, il Sindaco Pino Puchetti e l’Assessore alla Cultura Iolanda Giusti hanno deciso di investire risorse ed energie per far tornare a essere il Cinema Teatro Risorgimento di Larino punto di riferimento per l’intero territorio, attraverso una nuova stagione che unisce compagnie e attori di fama nazionale con realtà amatoriali locali e non.

La stagione prenderà il via domenica 14 gennaio, ore 18.00, con l’omaggio a Paolo Poli di Pino Strabioli, “Sempre fiori, mai un fiorario”. Proseguirà il 28 gennaio con l'one-man-show di Gabriele Cirilli, “Nun te regg più”. Sabato 3 febbraio, ore 21.00, la stagione dialettale sarà inaugurata con “Un fiorino!”, l’omaggio a Massimo Troisi della compagnia Cast di Isernia.

La stagione riprende il 25 febbraio con “Il piacere dell’attesa” di Michele La Ginestra, e prosegue il 3 marzo con “Non è vero ma ci credo”, con Enzo Decaro, il 9 e 10 marzo “Sinfonia di una zappa” della compagnia “In Cerchio” di Larino, il 17 marzo “Bastarde senza gloria” di Gianni Quinto, con Gegia e Manuela Villa, il 24 marzo “Miseria bella” di Peppino De Filippo, con Enzo Casertano e Francesco Procopio.

Il 6 aprile il Teatro Risorgimento ospiterà Corrado Taranto con “Noi… I Taranto”, il 13 aprile il capolavoro di Eduardo De Filippo “Napoli milionaria” con la compagnia Il Dialogo di Napoli, il 20 aprile “Tre preti per una besciamella” della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie. La stagione si concluderà il 27 aprile con “Cioccolata al rosmaren… Buona da morire!” della compagnia Teatro comico degli Abruzzi di Agnone.

La campagna abbonamenti inizierà martedì 5 dicembre sul sito e presso i rivenditori autorizzati Ciaotickets, e presso la Biblioteca Comunale “B. Preziosi” di Larino in orario d’ufficio. Sarà possibile invece acquistare i biglietti per i singoli spettacoli solo a partire dal 20 dicembre. È possibile acquistare biglietti e abbonamenti tramite Carta del Docente e 18App.