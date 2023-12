Corso formativo per giornalisti con il direttore dell’Istat Michele Camisasca

CAMPOBASSO. Mercoledì l’Ordine dei Giornalisti ospiterà in sede, un gratuito corso formativo su: “Istat - Scrivere con i numeri: ricerca, elaborazione e presentazione dei dati”.

Ospiti d’eccezione: Michele Camisasca (Direttore generale dell’Istat), Antonella Bianchino (Dirigente Istat Ufficio Territoriale Area Sud), Claudio Ceccarelli (Direttore Dipartimento per la produzione statistica Istat), Matteo Mazziotta (Dirigente di ricerca, metodologo Istat), Giuseppe Stassi (Dirigente Istat Servizio Indagini dirette e strumenti digitali per la raccolta dati), Michele Ferrara (Tecnologo Istat – Direzione centrale comunicazione), Graziella Fusaro (Ricercatrice Istat Direzione centrale per la raccolta dati, sede del Molise), Fabrizio Nocera (Istat - Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan; sede del Molise) e Massimo Potenzieri (Istat - Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il coordinamento del Sistan, sede del Molise).

Alle ore 9.30 è prevista una rapida conferenza stampa per un evento unico nel suo genere, che ha visto solo Molise, Lombardia e Basilicata strappare lo staff Istat per una lezione di livello di 8 ore, alla quale parteciperanno anche studenti dell’Unimol.