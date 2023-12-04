Macte: la sfida del prossimo tempo
TERMOLI. Un post social che scolpisce nella memoria l'opera di Caterina Riva, direttrice del Macte.
"𝑫𝒂𝒍 2020, 𝒊𝒍 𝑴acte 𝒉𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊, 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒔𝒑𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒍 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆, 𝒉𝒂 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒆-𝒊, 𝒄𝒖𝒓𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊 𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆, 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊, 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊 𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒐. 𝑪𝒐𝒏 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 𝑳𝒆 3 𝒆𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆 𝒉𝒐 𝒊𝒎𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒆𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒖𝒏 𝒆𝒄𝒐𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂, 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒆̀ 𝒑𝒐𝒊 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒆̀ 𝒈𝒆𝒓𝒎𝒐𝒈𝒍𝒊𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒖𝒃 𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒗𝒗𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒍 𝒍𝒖𝒐𝒈𝒐 𝒊𝒏 𝒄𝒖𝒊 𝒔𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒂. 𝑫𝒐𝒑𝒐 𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂, 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒔𝒊 𝒓𝒊𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂.
𝑵𝒆𝒍 2024, 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒂, 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒂 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝑴acte 𝒊𝒅𝒆𝒆, 𝒓𝒊𝒄𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆 𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒏𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒐𝒄𝒄𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒊 𝒍𝒐 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒆 𝒍𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒐𝒈𝒂. 𝑰𝒍 𝒎𝒖𝒔𝒆𝒐 𝒆̀ 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒖𝒔𝒕𝒐𝒅𝒊𝒔𝒄𝒆, 𝒎𝒂 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒕𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒐 𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒐𝒏𝒐 𝒗𝒊𝒗𝒐, 𝒆 𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒊 𝒄𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐".