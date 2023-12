Staffetta podistica a Montenero, Contucci: “Onorata di questa scelta”

in ricordo di Antonio Zara mar 05 dicembre 2023

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci ha accolto ieri mattina nei pressi del Monumento ai Caduti, in Piazza della Libertà, il Generale di Brigata Luca Cervi, attualmente al vertice del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza. Presente per l’occasione anche il Capitano Luca Varanese, Comandante della Compagnia di Termoli, unitamente ad alcuni agenti.

La presenza dei vertici della Guardia di Finanza a Montenero di Bisaccia fa seguito all’arrivo e alla successiva ripartenza di una delle tappe della “staffetta podistica” organizzata dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, in sinergia con il Comando Regionale Lazio, per commemorare il cinquantesimo anniversario della scomparsa del Finanziere molisano Antonio Zara, originario di S. Felice del Molise, morto tragicamente presso l’aeroporto di Fiumicino il 17 dicembre 1973 nel corso di un attentato terroristico e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Montenero di Bisaccia è stata scelta come tappa di questa staffetta, tra le altre motivazioni, anche per un’altra peculiarità: il paese ha infatti lo stesso Santo Patrono della Guardia di Finanza, San Matteo Apostolo ed Evangelista.

Dopo l’arrivo dello staffettista, accolto con un applauso da tutti i presenti, un agente della Guardia di finanza ha deposto un mazzo di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti, presso il quale i presenti si sono poi intrattenuti per un momento di preghiera e commemorazione.

Il parroco don Stefano Rossi ha quindi accompagnato il Generale Cervi, il Capitano Varanese, il sindaco Contucci e gli altri Finanziari presso la Chiesa di San Matteo, illustrando le caratteristiche del busto argenteo del Santo Patrono ed Evangelista ivi custodito.

Dopo una breve preghiera, seguita dalla benedizione di don Stefano, gli ospiti sono tornati presso il Monumento ai Caduti, da cui è partito un altro staffettista in direzione di Petacciato.

“Quella della Guardia di Finanza è davvero una lodevole iniziativa – ha commentato il sindaco Simona Contucci – e sono onorata per la scelta del Generale Luca Cervi e di tutti i vertici della Guardia di Finanza, di aver voluto fare tappa anche a Montenero di Bisaccia per un gesto commemorativo di così alto valore simbolico, in memoria dello scomparso Finanziere molisano Antonio Zara.

Gi ospiti e il sindaco Contucci si sono salutati con l’auspicio di poter ritrovare nuovamente la Guardia di Finanza a Montenero di Bisaccia, in occasione della prossima festa di San Matteo”.

