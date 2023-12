In Cattedrale il rinnovo del mandato dei cori della diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI. A distanza di alcuni anni dopo l’inizio del Covid i cori della diocesi di Termoli-Larino sono tornati finalmente a riunirsi assieme.

Coristi, musicisti e direttori di coro si sono così incontrati per testimoniare la ministerialità del canto sacro nella solenne celebrazione eucaristica che si è svolta il 26 novembre 2023, solennità di Cristo Re, presso la Basilica Cattedrale di Termoli. La celebrazione, animata con il canto da tutti i cori, è stata presieduta dal vescovo monsignor Gianfranco De Luca e in tale occasione, oltre al consueto rinnovo del mandato ai direttori di coro e dell’impegno ministeriale delle scholae, si è svolto il rito della vestizione per cinque nuovi cantori della Cappella Musicale della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione diretta dal maestro Paolo Tarantino, responsabile diocesano per la Musica Sacra.

Una giornata speciale e sentita che ha rinnovato l'impegno dei cori nelle rispettive parrocchie di appartenenza e, al contempo, il senso della musica sacra quale parte fondante della liturgia. Auguri di buon cammino di Avvento a tutti.

Galleria fotografica