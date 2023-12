La "Gente di mare" onora la staffetta podistica della Guardia di Finanza

TERMOLI. Durante la cerimonia della deposizione della corona d’alloro al monumento della “Gente di Mare” caduta nell’adempimento del proprio dovere, c’è stato spazio anche per parlare e onorare un evento davvero importante che, indirettamente, coinvolge la città di Termoli e il corpo della Guardia di Finanza.

A 50 anni dalla scomparsa della medaglia d’oro al valor militare del finanziere molisano Antonio Zara, per valorizzare il forte legame esistente tra il territorio molisano, il corpo della Guardia di Finanza e la sede aeroportuale, si è voluto idealmente ricostruire, con una staffetta podistica percorsa dai colleghi in servizio nel Lazio e nel Molise, l’itinerario seguito dal giovane Zara. Dalla sua partenza da San Felice del Molise per arruolarsi nel Corpo, fino a Fiumicino dove la sua giovane vita ha trovato il tragico epilogo.

Antonio Zara, originario di San Felice del Molise, morì eroicamente presso l’aeroporto Fiumicino il 17 dicembre 1973 a seguito di un vile attentato.

Il “testimone” della staffetta è composto da una coppia di “Fiamme”, artigianalmente realizzate, in rame, da un’artista molisano. Le “fiamme” verranno applicate sulla statua, presso la nuova caserma del gruppo di Fiumicino, raffigurante l’eroe molisano.

La staffetta è partita il 4 dicembre da San Felice. Questa mattina è arrivata a Termoli e subito dopo la cerimonia della “Gente di Mare” è ripartita alla volta di Larino. La corsa podistica si concluderà domenica 17 dicembre al lido di Ostia Fiumicino.

