“Temi e stili della fotografia”: l'esperienza di Rossana Vaudo

“Temi e stili della fotografia”: intervista a Rossana Vaudo

TERMOLI. Continuano i progetti e i corsi di formazioni all’interno del progetto "liBERinTERnos" presso la scuola Oddo Bernacchia.

Lunedì scorso, la professoressa Rossana Vaudo, che si diletta anche come scrittrice e fotografa, ha parlato ai colleghi docenti di “Temi e stili della fotografia”.





Vera appassionata, ha spiegato alcune tecniche fondamentali per fare scatti interessanti con i giochi di luce; oggi siamo tutti in possesso di cellulari che fanno foto e video al limite della perfezione, ma con le macchine fotografiche ci sono accortezze maggiori da prendere, l’esposizione alla luce, dove posizionarsi per non bruciare la foto.





Insomma oggi la foto si ha la possibilità di poterla fare con pochi ma importanti particolari.

Nozioni che sono risultate molto interessanti, utili soprattutto perché aiutano a utilizzare meglio la tecnologia attraverso cui tutti si divertono a scattare fotografie.

Galleria fotografica