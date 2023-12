Uomini illustri di Ripabottoni sul calendario dell'anno che verrà

RIPABOTTONI. Sale in cattedra la cultura del "borgo di pietra" con i suoi figli migliori. La loro azione vibra nella cultura del mondo perché si sono distinti in ogni professione. Grazie alle ricerche della storica Gabriella Paduano e alla sensibilità del parroco don Gabriele Tamilia sul nuovo calendario è possibile conoscere non poche personalità ripesi che, per le loro capacità, si sono affermate lontano dal proprio paese. Un calendario da sfogliare dunque e da custodire gelosamente tra le cose più care. I personaggi illustri mese per mese onorano il sapere umano con i loro meriti. Valicando così meritatamente i confini nazionali. Con piacere si leggono gli esempi di vita e di lavoro nell'ambito culturale, sportivo, scientifico e di lavoro.

I mesi mettono a fuoco un sapere inedito che i molisani conoscono poco o per niente. "Questo lavoro vuole essere una illustrazione storico culturale di personaggi famosi, nativi o, comunque, discendenti da Ripabottoni, precisano gli autori. Scienziati nel mondo della medicina, scrittori, sindacalisti, musicisti e sportivi, di cui Ripabottoni è ricco, meritano, con orgoglio, di illustrare i mesi dell'anno che verrà". Per chi conosce la storia di Ripa nel tempo ben sa che la gamma degli uomini famosi va oltre i dodici mesi. Come ad esempio Giuseppe Patota, linguista di fama, originario di Ripabottoni, ordinario di storia della lingua presso l'Università di Siena. Accademico della Crusca, direttore delle collane "Grammatica e lessici" e "Le varietà dell'italiano. Scienze arti e professioni" pubblicate dall'Accademia della Crusca. Nel 2017 il professor Patota è stato insignito dall'Accademia dei Lincei del premio del Ministero dei Beni Culturali per la linguistica e la filologia.

Ha all'attivo oltre centotrenta pubblicazioni. Per i contenuti il calendario rilancia non pochi percorsi da tener conto in un'azione di promozione del luogo. Avendolo tra le mani la curiosità cresce senz'altro dopo la prima immagine aerea di Ripabottoni visto dal drone. Si è attratti da questo caratteristico piccolo borgo di pietra, all'epoca ricco di scalpellini, che ruota intorno alla Chiesa a croce del Sanfelice. Un contenitore di arti e di saperi che i personaggi interpretano egregiamente. Il racconto delle biografie dei personaggi è incisivo. Frutto di storie e di vicende avvincenti. Con tanti segnali di vita da prendere come insegnamento. Insomma un fresco di stampa senza tempo che stranamente parla del tempo. Di quel tempo usato per migliorare brillantemente il proprio cammino di vita, viene ancora sottolineato da Gabriella Paduano. Emergono Tito Barbieri, uomo del Risorgimento, Sandro da Ripa, biografo ufficiale di Padre Pio, Pietro Ramaglia, fondatore della moderna medicina, Tommaso Maria Francone, arcivescovo, Piero Cappucilli baritono, Paolo Gamba pittore, Donato Paduano pugile, definito l'angelo del ring. E, dulcis in fundo, Giuseppe Sauro, come vediamo dalle foto, cuce su misura i vestiti per i Presidenti, divenendo il sarto più famoso d'America. Qui cuce gli abiti per Nixon, Reagan e Busch come si nota nella foto di repertorio. Persone semplici, provenienti da famiglie povere, che diventano famose lontano dal proprio paese. Che abbracciano e portano sempre nel cuore. Esempi di vita. Esempi di professioni. Tra non pochi sacrifici, in terre lontane, in giro per il mondo.

Luigi Pizzuto

