"Presepi del Borgo” a Campomarino: il ventennale

CAMPOMARINO. La 20^ edizione della mostra de “i Presepi del Borgo” allieterà le festività natalizie 2023 - 2024 con il seguente calendario di apertura, sempre dalle ore 17 alle ore 20:

8 – 9 – 10 – 16 - 25 – 26 dicembre 2023; 6 gennaio 2024.

Una manifestazione che si svolgerà a Campomarino per le vie del borgo antico e divenuta tradizione per gli amanti delle opere presepiali e non solo.

Il 6 gennaio 2024 il tradizionale arrivo dei Re magi a cavalli, in collaborazione con il Maneggio di “O” chiuderà la 20^ edizione.

Una emozione particolare per la mostra di quest’anno, con tante opere nuove e realizzate con vario materiale, visto che trattasi del ventennale.

Un traguardo importante e l’Associazione “Borgo Antico” invita tutti a visitare la mostra, passeggiando piacevolmente per le vie del borgo di Campomarino e gustando scrippelle e vino caldo aromatizzato.