La vita di don Milani: un messaggio di libertà e limpidezza di spirito

Riccardo Cesari autore del libro su don Milani

TERMOLI. A 100 anni dalla nascita di don Milani la Fondazione “Lorenzo Milani” sezione termolese ha organizzato la presentazione del libro “Hai nascosto queste cose ai sapienti” di Riccardo Cesari presso il Centro Pastorale Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio a Termoli.





La figura di don Lorenzo Milani, nome completo Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti (Firenze, 27 maggio 1923 – Firenze, 26 giugno 1967), è stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. La sua figura di prete è legata all'esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana. I suoi scritti innescarono aspre polemiche, coinvolgendo la Chiesa cattolica, gli intellettuali e politici dell'epoca. Milani fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile (all'epoca obbligatorio in Italia, per tale motivo fu processato per apologia di reato. In primo grado venne assolto "perché il fatto non costituiva reato", mentre in appello morì prima che si giungesse a sentenza. Il suo libro “Esperienze Pastorali”, inizialmente dotato dell'imprimatur ecclesiastico, fu oggetto di un decreto del Sant'Uffizio del 1958 contenente la proibizione di stampa e di diffusione. Solo nel 2014, dopo 56 anni, la ristampa del libro non ha più avuto proibizione da parte della Chiesa.

In questo libro Riccardo Cesari racconta l’avventura umana e intellettuale di Lorenzo Milani spogliandola di tutte le incrostazioni ideologiche che da più parti l’hanno avvolta, e ci restituisce la parabola visionaria di un uomo capace di mettere tutta la cultura del suo tempo e la millenaria tradizione cristiana al servizio di un pensiero libero, trascinante, rivoluzionario, che arriva con tutta la sua forza fino a noi.

«Lorenzo Milani Comparetti, il signorino dal doppio cognome, erede di professori e senatori, cresciuto con la passione per la pittura tra la città di Dante e la Milano che guarda al futuro, è lo stesso giovane uomo che nel dicembre del 1954, esiliato dalla stessa Chiesa che ha abbracciato con fervore radicale, arriva alle quattro case di Barbiana senza null’altro che la sua macchina da scrivere. È l’uomo che due giorni dopo, anziché sopportare quel destino come una punizione, va a comprarsi una tomba proprio lì, e sceglie di vivere ogni ora in mezzo a quei miseri contadini come una rivelazione: “mi par d’essere uno che ha trovato un sassofono seppellito a Pompei e lo fa suonare… mi pare di seminare il grano trovato nelle tombe dei faraoni”. La vita di Lorenzo Milani è durata appena 44 anni, tra il 1923 e il 1967, ma ha attraversato tutti i grandi eventi del “secolo breve”: dai totalitarismi al secondo conflitto mondiale, dall’avvento delle comunicazioni di massa al Concilio Vaticano II fino alla contestazione giovanile. In tutti i casi, il suo non è stato un passaggio marginale ma anzi vissuto con piena consapevolezza e coinvolgimento. E questi 44 anni sono bastati a Lorenzo Milani per lasciare segni indelebili: il suo messaggio di libertà e limpidezza di spirito; l’appello alla responsabilità di tutti verso tutti, essenza della “virtù sociale” della solidarietà, e alla missione educativa di una scuola tesa tra passato e futuro come straordinario strumento di riscatto per gli ultimi; la fede che non fa velo ma anzi illumina un’intelligenza vivissima, che interroga senza paura la realtà per preparare un futuro migliore».

Don Lorenzo Milani era un personaggio libero, non era condizionabile da nessuno. Oggi sarebbe stato davvero molto utile averlo ancora tra noi. Tante cose che lui ha fatto per gli ultimi, sarebbero ancor più utili visto le situazioni che stiamo vivendo in questo mondo che pare abbia imboccato inesorabilmente una strada senza via d’uscita. I tanti potenti che decidono i destini dei popoli, la sera, prima di coricarsi, farebbero bene a leggere qualche scritto delle opere fatte da questo sacerdote dalle doti umane e lungimiranti, così da correre il serio rischio di capire meglio come ci si debba comportare nei confronti del prossimo.

