"Luminarie", come cambia la viabilità a Larino

LARINO. In occasione dell’imminente apertura delle “Luminarie” a Larino, il sindaco Puchetti ha disposto l’ordinanza sulla sospensione veicolare in alcune strade della cittadina frentana.

La sospensione riguarda Piazza Duomo, via Seminario, Largo Borzillo, Largo delle rose, Vico Paradiso, via Tria, via Leone, via Santa Maria, via Coriolano, via Belvedere, Piazza Roma, Piazza Vittorio Emanuele, via Cluenzio, Largo Garibaldi, via Circonvallazione, viale Elena.

I giorni indicati nell’ordinanza sono 8- 9- 10 - 16- 17- 26- 27- 29- 30 dicembre 2023 e 1- 5- 6 gennaio 2024 dalle ore 14 alle ore 24.

Il sindaco ha istituito anche il divieto di sosta in largo Garibaldi, via Cluenzio, piazza Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, via Seminario, via Leone, Largo Borzillo, Largo delle Rose, via Tria, via Roma e viale Elena sempre nei giorni: 8- 9- 10 - 16- 17- 26- 27- 29- 30 dicembre 2023 e 1-5- 6 gennaio 2024 dalle ore 8:30 alle ore 24.

Il divieto di sosta in viale Giulio Cesare, dal civico 17 al 29, è istituito nelle giornate dell’8- 9- 10 - 16- 17- 26- 27- 29- 30 dicembre 2023 e 1- 5- 6 gennaio dalle ore 16 alle ore 23per consentire la fermata dei bus navetta e, conseguentemente, la salita /discesa dei passeggeri in sicurezza.

Nelle date e negli orari di svolgimento della manifestazione, si legge nell’ordinanza, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, sarà istituito un senso unico in via Circonvallazione con direzione centro e la deviazione del transito proveniente da S.P.73 in contrada Monte e via Giardini con direzione Via Giammarco.

In quest’ultima, anch’essa a senso unico, verranno posizionati divieti di sosta su ambo i lati 0/24 e presidiata a monte, nell’intersezione con la S.S. 87, da personale volontario.

Anche l’ingresso di Via Giammarco, dal lato di Via Giardini, sarà essere presidiato da apposito personale volontario che dovrà assicurare il pieno rispetto del divieto di accesso a via Cluenzio e assicurare la sosta nelle vicinanze della farmacia del Centro Storico -nelle giornate in cui risulti di turno- per chi dovesse avere necessità di recarvisi

Nelle date di svolgimento della manifestazione, dalle ore 14 alle ore 24, la sosta nei parcheggi del Centro Storico è consentita unicamente ai veicoli autorizzati, di pronto soccorso, al servizio di titolari di contrassegno per disabili e per i residenti del Centro Storico in possesso di “Pass”, durante le manifestazioni il Centro Storico verrà chiuso al transito veicolare all’intersezione tra via dell’Emigrante e la SS87, fatta eccezione per le forze dell’ordine, per i mezzi di pronto soccorso, per i titolari di contrassegno per disabili e per i residenti del Centro Storico in possesso di “Pass”.

Un tratto di viale Elena/ intersezione con via Circonvallazione, sarà riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotte capacità di deambulazione munite di apposito contrassegno.

Gli ambulanti liberi, tra il 1° dicembre e il 10 gennaio, si sposteranno nell’area antistante il numero 19 di piazza Duomo.

Infine, la rimozione dei box di legno dovrà avvenire entro il 10 gennaio 2024.