S'illumina l'albero di Natale in corso Nazionale

TERMOLI. Termoli si veste a festa, in occasione del Santo Natale. Un cartellone ricco di eventi, per tutti i gusti, per grandi e piccini. Tanti gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale che si svolgeranno fino al prossimo 19 gennaio 2024.

Iniziative per tutti, il villaggio di Babbo Natale, concerti natalizi, luminarie, esibizioni per le vie della città, mercatini, giochi, intrattenimento ed eventi sportivi.

Eventi per tutti i gusti fino ad arrivare al classico Capodanno in piazza, il Capodanno dei bambini, i canti popolari, l’arrivo della Befana che si calerà dalla scuola Principe di Piemonte e tanto altro ancora.

L’apertura ufficiale del Villaggio di Santa Claus con l’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie, inaugura il periodo più bello e magico dell'anno. Oggi, giovedì 7 dicembre a partire dalle ore 18 in Corso Nazionale.

Galleria fotografica