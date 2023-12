"Un premio alla carriera", la lunga storia sportiva di Padre Enzo Ronzitti

TERMOLI. Si è svolta la premiazione della terza edizione di “Un premio alla carriera” presso l’auditorium dell’ex Gil di Campobasso. L’evento organizzato dal Comitato regionale Molise e dal Comitato provinciale di Campobasso dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Coni e del Cip è un appuntamento annuale che intende ricordare con un riconoscimento alcuni personaggi della provincia di Campobasso che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport, non solo per i risultati conseguiti a livello agonistico ma per aver incentrato tutta la propria carriera professionale a diffondere i suoi valori e principi.

Tra i nomi dei premiati, spicca il nostro Padre Enzo Ronzitti. Padre Enzo è stato premiato per il suo servizio, non solo sacerdotale nella Chiesa, ma anche e soprattutto nello Sport della sua parrocchia Santissimi Pietro e Paolo di Termoli. La sua storia sacerdotale, dalla vocazione alla nomina a Parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, è stata quotidianamente vissuta in molteplici ambiti che lo vedono impegnato nella sua città, nella sua parrocchia, ma anche nel basso Molise, nella Evangelizzazione, nella Socializzazione, nella Cultura e nello Sport attraverso tante iniziative rivolte, principalmente ai giovani e finalizzate a promuovere il rispetto della persona nella fratellanza universale. Nel mondo dello sport dire padre Enzo significa entrare principalmente nella storia della Polisportiva Santi Pietro e Paolo che in 35 anni, attraverso il calcio, ha saputo aggregare tante generazioni del quartiere e a raggiungere importanti regionali e anche nazionali, nel calcio giovanile,

Ma l'impegno di padre Enzo nello sport non si è limitato al calcio della Polisportiva. Per 10 anni ha organizzato la spacca Termoli. Per 20 anni il meeting dell'amicizia di calcio giovanile, Con le famiglie dei ragazzi sopravvissuti al crollo della scuola di S. Giuliano ha dato vita all’associazione "Pietre Vive" per ricostruire la speranza attraverso lo Sport.

Iniziative sportive non fine a sé stesse ma legate sempre alla solidarietà specie verso le popolazioni più povere come nella "Correre per Amore" a favore delle famiglie del Centrafrica presenti nella comunità dove opera suor Elvira, infaticabile religiosa di Termoli, come la “12 ore di calcio” organizzata per raccogliere e donare materiale didattico per i bambini ucraini ospiti nella Città di Chorzow in Polonia. Una lunga storia, continua e infinita incardinata nella Polisportiva Santi Pietro Paolo che oggi, con padre Enzo presidente, con i suoi 300 iscritti, con i tecnici e con i dirigenti, continua ad essere il luogo per un cammino di formazione e di crescita per Ia comunità parrocchiale della città di Termoli.