Lanterne di San Nicola a Guglionesi

Lanterne di San Nicola a Guglionesi

GUGLIONESI. L’Odv San Nicola di Guglionesi ha inaugurato, lo scorso weekend, il ricco calendario di eventi natalizi.

Portano avanti da anni ormai, la tradizione delle lanterne di Santa Claus. Realizzate a mano dalle volontarie, sono state date ai tanti bimbi che hanno preso parte al corteo fino in chiesa Madre, accompagnati da “Santa Claus”, “San Nicola”. Le lanterne sono un classico dell’Odv e illuminano le fredde sere invernali in attesa della nascita di Nostro Signore. Muniti di lanterne alle ore 17 di mercoledì 6 dicembre, i bimbi sono arrivati in processione in chiesa, dove è stata officiata la messa. Alla fine della funzione, sono state distribuite le “pagnottelle di San Nicola”.





Lo scorso weekend, le mani sapienti e laboriose delle donne del “borgo” di Guglionesi e il profumo delle prelibate “scruppelle”, un “antipatico” Grinch, il tenero abbraccio di “Olaf” hanno aperto le feste natalizie dell’Odv San Nicola. Ad aspettare i più piccini, in una casetta addobbata a festa, il grande omone vestito di rosso, Babbo Natale. E una visita inaspettata. Durante la sua visita pastorale, il vescovo Gianfranco De Luca ha voluto omaggiare i volontari dell’Odv raggiungendoli in sede, insieme a don Stefano Chimisso, dove ha potuto degustare le “famose” scruppelle guglionesane.

Emozionante il racconto narrato da Franca Sciarretta, sul centenario del pellegrinaggio del borgo di Guglionesi a Bari. La Sciarretta originaria di Guglionesi anche se da anni vive a Termoli, insieme ad Antonio Sisto e all'Odv ha ripercorso le tappe del pellegrinaggio dei devoti da Guglionesi a Bari.L'incontro si è tenuto martedì 5 dicembre presso la Casa del Fanciullo di Guglionesi, da un'idea di Antonio Sisto in collaborazione con l'Odv San Nicola e la parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un racconto, non solo narrato da una voce stupenda della Sciarretta, ma ricco di immagini di questi 100 anni con circa 100 foto mostrate durante l'evento, risalenti ai primi pellegrinaggi. Una di queste è anche all'interno del calendario storico di Guglionesi.





Un viaggio lungo circa 100 anni colmo di emozioni e devozione che la odv San Nicola continua a portare avanti con grande impegno e collaborazione con la Basilica di Bari. Ogni anno, infatti, a maggio in occasione della rievocazione a Bari partono da Guglionesi centinaia di pellegrini nel cuore della notte per raggiungere la Basilica e adorare il Santo, per poi tornare in paese nel tardo pomeriggio.

La simpatia di Franca Sciarretta non è mancata, ha narrato in dialetto guglionesano alcune grazie, chieste negli anni dai devoti a San Nicola, inoltre vivo è il ricordo di Adele Terzano, devota e colonna portante del pellegrinaggio negli anni, presente la figlia Paola che ha raccontato come viveva la mamma il momento del pellegrinaggio. Nonostante il tempo piovoso e le basse temperature c'è stata grande partecipazione. La Odv sta pensando di riproporlo nel prossimo agosto durante la festività di San Nicola.

Sulla sua pagina Facebook, Franca Sciarretta ha così commentato la sua partecipazione all'evento.

"Con immenso piacere ho narrato quanto scritto da Antonio Sisto sul secolare pellegrinaggio del Borgo di Guglionesi a San Nicola di Bari. A Guglionesi, la devozione per San Nicola di Bari risale a tanti secoli fa: per i devoti guglionesani, il pellegrinaggio a Bari che si svolge nella prima decade di maggio, è stato ed è ancora oggi un appuntamento molto sentito ed atteso per tutto l'anno, nei secoli si è tramandato di padre in figlio. Si hanno notizie certe che il culto di San Nicola nel nostro paese risale a prima dell'anno mille, la maestosa chiesa romanica ne è testimonianza. Un grazie al presidente dell' Odv San Nicola, Marcello Pace, per aver messo a disposizione un prezioso e corposo archivio documentale e fotografico frutto di anni di lavoro e continua ricerca storica, grazie ai presenti ed agli intervenuti tra cui Oscar de Lena e Paola Pace e alle numerose testimonianze di amici e devoti che hanno permesso la realizzazione di questo saggio storico, un momento di recupero e rafforzamento della nostra identità popolare. Grazie allo scrittore Antonio Sisto per avermi coinvolto come attrice per i brani in vernacolo guglionesano! Momenti di commozione non sono mancati nel ricordare Adele Terzano che canta brani dedicati a San Nicola e il mai dimenticato Antonino Pace storico presidente e fondatore della Onlus San Nicola".

Galleria fotografica