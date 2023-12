Giovinezza e solidarietà: il Leo Club Termoli compie una dolce donazione... di Kore

TERMOLI. Nella mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, il Leo Club Termoli, l’associazione giovanile dei Lions Club, ha effettuato un dolce dono di una scatola di pandorini di natale, presso la casa famiglia di Kore.

Il Club, da sempre attento ai bisogni dei più piccoli e giovani, è felice di poter contribuire alla realizzazione di un ambiente che trasmetta serenità e gioia, soprattutto in occasione delle festività natalizie.

In particolare ci spiega il Presidente, Alessio Corvo, che il Club ha aderito al T.O.N, tema operativo nazionale, un service pluriennale gestito dal distretto Leo, che quest’anno ha ad oggetto l’acquisto di bastoni elettronici per non vedenti o ipovedenti.

Quasi tutti i Leo Club d’Italia partecipano alla realizzazione del service T.O.N acquistando i pandori ed altri gadget natalizi, dunque la donazione dei pandorini alla casa di Kore rappresenta “un service nel service”.

Il natale è un periodo magico e desideriamo che lo sia per tutti, anche per i bambini e ragazzi presenti alla casa di Kore.

La casa famiglia di Kore si trova a Termoli alla via dei campioni 13, ed è una comunità che ospita temporaneamente minori collocati lontano dal loro ambiente familiare, e che assume come scopo la cura, l’accoglienza e la tutela dei residenti.

Nonostante sia di recente costituzione, maggio 2018, il Leo Club Termoli, grazie anche al Lions Club Termoli Host, suo padrino, è riuscito negli anni a portare preziosi contributi per la città di Termoli, e diversi sono tuttora i progetti che il club intende realizzare.

Ricordiamo che i Leo Club sono associazioni formate da ragazzi di età compresa fra i 12 e i 30 anni, e in particolare il club di Termoli, nonostante sia il più giovane del distretto, risulta essere tra i più numerosi di quest’ultimo, vanta infatti un numero di soci pari a dieci.