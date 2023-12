Alberelli di Natale in legno dedicati ai bimbi delle materne e in memoria di Giulia

COLLETORTO. Alberelli di Natale in legno dedicati ai bimbi delle materne.

Uno speciale in memoria di Giulia Cecchettin. Quest’anno Colletorto "ospiterà" tanti alberelli realizzati in legno da un artigiano del posto. Ogni alberello porta il nome dei bimbi più piccoli ma, in mezzo a loro ce ne è uno rosso scarlatto dove è stato scolpito il nome di un angelo salito al cielo: Giulia. Gli alberelli il giorno dell’Immacolata Concezione saranno esposti e benedetti in chiesa.

L'iniziativa è a cura della Pro loco "Angioina". Così la presidente dell'associazione, Maria Rosati, illustra il senso dell'evento: "Il giorno dell’Immacolata concezione, come in tutte le famiglie, mia madre e mia nonna avevano già preparato l’albero di Natale e il presepe. Sotto l’albero c’erano tanti pacchetti colorati pieni di sorprese e di affetto. Si aspettava trepidanti il Natale per aprirli e gioire dell’amore e dell’affetto che contenevano.

Da mio nonno ho ricevuto un regalo bellissimo e mai visto prima: un alberello di legno realizzato con le sue mani per me. Sono passati gli anni, l’’alberello è stato smarrito ma, il ricordo è tutto l’amore che conteneva sono rimasti intatti nella mia mente e nel mio cuore.

In ricordo di questi momenti irripetibili noi della ProLoco abbiamo pensato di realizzare 26 alberelli quanti sono i bimbi che frequentano le scuole materne. Ad ogni bimbo + così dedicato un alberello di legno portante nome e cognome del piccolo. Sicuramente la gioia e le emozioni saranno le stesse di sempre e abbiamo pensato di dedicare un albero anche in ricordo di Giulia Cecchettin, per tenere viva l'attenzione sul tema della violenza contro le donne, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia della giovane".