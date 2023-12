"Sulle orme di Skanderberg"

PORTOCANNONE. Cala il sipario sulla prima edizione del concorso di poesia arbereshe "Sulle orme di Skanderberg". A diffonderne l'esito è stato l'assessore alla Cultura di Portocannone, Valentina Flocco.

«Calliope, Euterpe & Noi. Abbiamo concluso oggi, con la premiazione, la prima edizione del concorso di poesia “Sulle orme di Skanderbeg” fortemente voluta anche dal Sindaco Francesco Gallo e organizzato con la casa editrice “L’inedito letterario” di Fabio Martini, presidente dell’associazione, Natalina Di Legge, referente per il Molise e Alessandra Mascia, referente per la Campania. Una bella carrellata di Poesie, nel segno di Skanderbeg, nostra fonte di ispirazione, un altro modo per valorizzarne la figura eroica e l’importanza dirompente per l’intero Occidente. Come al solito l’incontro, la Poesia, la lettura dei componimenti, gli argomenti affrontati hanno dato la scintilla alla conversazione col pubblico, vivace e coinvolto. In concorso autori da tutt’Italia, sono stati sottoposti all’attenzione della giuria 84 componimenti con partecipazioni dal profondo nord alle Isole maggiori. Questi i primi tre classificati:

1° Domenico Franco di Ivrea (TO)

2° Sabrina Tonin (PD)

3° Maria Grazia Vaccaro (RG).

Autore più giovane, Alfredo Celentano (LE). Molti anche gli amici molisani, Maria Cristina Sabella, Sergio Marchetta, Luigi Pizzuto, presto saranno qui con noi. Questa sera c’è stato anche un cospicuo numero di concorrenti collegati da remoto ed e’ stata senz’altro una graditissima occasione per poterli salutarli. Presente alla serata Fatmir Behuli a cui siamo legati dai primi anni ‘90 e che stasera ha testimoniato, con il suo intervento, quanto sia forte la Vëllazëria, la fratellanza tra Italiani e Albanesi, questa radice comune che noi Arbëreshë sentiamo tanto e che ci fa essere un po’ “a casa” anche a Tirana.

Presto sarà pubblicata l’antologia delle 84 Poesie in concorso. Ai primi tre poeti classificati sono state consegnate da Fabio delle penne stilografiche - che ricorrono anche nel logo dell’”Inedito Letterario” - e delle tavolette in legno decorate a mano del nostro Armando Vitale, offerte dall’Amministrazione Comunale.

Grazie a tutti i concorrenti, agli intervenuti, ai nuovi e ai vecchi amici, arrivederci al prossimo anno».

