"Luce": l'arte fotografica indimenticabile del maestro Antonio De Gregorio

TERMOLI. La cooperativa Molise Wow, da anni operativa nel settore turistico e artistico, è lieta di presentarvi la mostra LUCE di Antonio de Gregorio.

Antonio de Gregorio è un fotografo indissolubilmente legato a Termoli, dove ha passato gli ultimi anni della sua vita, dedicandosi alla fotografia intima e personale. Ha iniziato la sua attività professionale nel 1954 lavorando a Milano nel campo del cinema, del teatro, della televisione e della pubblicità e a Parigi nel campo della moda.

Ha fotografato per l'editoria italiana ed estera nei più importanti musei d'Europa: il Prado, il Louvre, gli Uffizi, i Musei Vaticani, oltre ad essersi dedicato per tantissimo tempo alla fotografia paesaggistica e documentaristica. Si è ritirato poi nella sua Termoli dove ha tenuto numerosi corsi di fotografia e dove ha aperto il suo storico studio in Piazza Duomo in cui ha dato sfogo alle sue idee fotografiche più intime e creative. Grazie alla collaborazione di sua figlia Simona, siamo riusciti, assieme a tutti i partner del progetto a dare vita alla mostra che lui stesso aveva progettato poco prima della sua dipartita: una serie di opere dedicate alla vita e alla morte di Gesù, reinterpretate col suo occhio inedito e bizzarro.

LUCE è un viaggio attraverso la fotografia più intima di Antonio de Gregorio con le opere che lui stesso ha selezionato poco prima della sua dipartita. Attraverso uno studio materico legato agli oggetti quotidiani che catturavano la sua attenzione, ha raccontato alcuni passi biblici, cogliendone così l’essenzialità e il senso più profondo.

Undici le tele che aspettano il pubblico dall’8 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024 presso la Casa Museo Stephanus, in Piazza Duomo, 1, proprio a due passi dal suo studio! L’8 dicembre alle 19 inaugureremo la mostra con un vernissage condotto dal fotografo termolese Basso Cannarsa e con un concerto della jazzista molisana Erika Petti, all’interno proprio delle sale al primo piano della Casa Museo Stephanus. L’evento sarà gratuito e arricchito da una degustazione, anch’essa gratuita, di vini, a cura di Tenute Marta Rosa.

Vi aspettiamo allora l’8 dicembre alle 19 con l’inaugurazione della mostra Luce - di Antonio de Gregorio.

La mostra è a cura di Antonio De Gregorio (Direttore Artistico di Alta Marea Festival), Sabrina Di Stefano (Alunna del maestro e restauratrice), Gilda Falcone e Oscar Vetta (coordinatori di Molise Wow) Ivano Ludovico (Direttore Museo Diocesano), con la consulenza di Simona De Gregorio.

La mostra è realizzata da Molisewow, con il sostegno dell’Associazione Culturale Alta Marea, e dell’Associazione Molise Explace ed è sostenuta da Ecocontrol, Jovine Onoranze Funebri, Anteas, Soulstreet Store, Geatano Piermarino Architetto, Osteria dentro Le Mura, Bobby’s live Bar, Only Sub e Tenute Marta Rosa ed ha il patrocinio del Comune di Termoli e dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Galleria fotografica