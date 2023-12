L'albero a uncinetto realizzato a San Martino in Pensilis e il dono del Comune all'Avos

SAN MARTINO IN PENSILIS. Come ormai da tradizione, il giorno prima dell’Immacolata Concezione, la comunità sammartinese si è ritrovata per celebrare il rito dell’accensione del grande albero realizzato, tutto all’uncinetto, da parte delle socie dell’associazione Avos.

Un albero coloratissimo che racconta sempre storie particolari di devozione, di passione, di dedizione ma anche di solidarietà: tutti elementi alla base della missione portata avanti dall’associazione.





E così, nella piazza principale, ieri, sfidando anche il freddo, le socie dell’associazione, insieme all’amministrazione comunale e ai ragazzi del Centro socio educativo il ‘Girasole’ hanno iniziato il countdown corale che ha condotto all’accensione delle luci accompagnandolo con i tradizionali canti natalizi e la recita di pensieri sul Natale elaborati, nei giorni scorsi, proprio dai ragazzi del centro. Proprio quest’ultimi sono stati i protagonisti della realizzazione di molte delle tessere che compongono il nuovo e bellissimo albero di quest’anno. Infatti, accanto al lavoro, durato mesi, condotto dalle ‘sarte’ dell’associazione, proprio i ragazzi si sono uniti nella lavorazione portando avanti un progetto di ‘cucito creativo’ che ha portato alla creazione di ulteriori tessere di quel mosaico ad uncinetto che ha dato poi vita al simbolo del Natale.

Tanti tasselli di solidarietà, dunque, si sono fusi nella realizzazione dell’albero a riprova di come una passione per l’arte del cucito delle socie Avos anche quest’anno è stata veicolo di coinvolgimento e di rinnovato impegno l’intera comunità.

