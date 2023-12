"Il borgo dei Presepi" accende la magia del Natale

Il borgo dei Presepi

TERMOLI. Ha preso il via ieri, giorno dell’Immacolata Concezione, “Il Borgo dei Presepi”, che sarà aperto nei giorni 9-10-15-16-17-22-23-24–25-26-29-30-31 dicembre e dal 1° al 7 gennaio, dalle ore 11 e nel pomeriggio dalle 17:30.

Diverse le location, per un percorso affascinate nel borgo, per visitare presepi creati con cura nei minimi particolari.

Il Borgo sarà davvero una location affascinante per farci sognare e rivivere la Natività di nostro Signore. Una tradizione che a Termoli è sempre stata viva, basti pensare la famosa mostra al castello che per oltre 20 anni ha caratterizzato un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie, creata dall’Associazione Amici del Borgo vecchio.

La mostra itinerante di presepi lungo le sue vie ricordando l’anniversario del primo presepe a Greccio fatto dal serafico San Francesco.

🔸Via Duomo 58, curata dagli “amici presepisti”

🔸Via San Pietro 45, nella cappella dell’Istituto Gesù e Maria

🔸Via Vescovo Pitirro 2, realizzata dalla famiglia Rucci e dall’associazione “M.C.P.”

🔸Via Vescovo Pitirro 7, curata dalla famiglia Di Lisa Gianni

🔸Piazza Duomo 1, Casa Museo – Dimora Stephanus

🔸Via Policarpo Manes 61, realizzata dall’associazione “M.C.P.”, da una famiglia privata e da M. Baranello

🔸Piazza Duomo 11, Residenza Sveva

🔸Vico 6° Duomo 9, famiglia Barone

🔸Via Maro’ De Gregorio Pasquale 2, famiglia Morrone

🔸Via Duomo 39, “Locanda Alfieri”

Anche Turismol, come associazione attiva nel borgo e grazie al carissimo invito di Vincenzo Cicchini de “Gli Amici Presepisti”,si è resa disponibile all’evento: con un piccolo contributo che sarà devoluto in beneficenza si potrà non solo visitare la mostra ma anche conoscere la storia del piccolo borgo termolese (con una prenotazione min 5 pax adulti; bimbi gratis). Durata tour 2h circa a partire dalle 17.30 nei giorni apertura mostra.

Per info e prenotazioni:339 880 9550, turismoltermoli@gmail.com

