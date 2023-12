Campomarino si veste a festa: tra presepi e borgo di Natale

CAMPOMARINO. In occasione della festa dell’Immacolata Concezione, il comune di Campomarino e l’assessorato al turismo e delegata alla cultura hanno dato il via al “Natale d’amare”.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 dicembre, è stato acceso l’albero di Natale con animazioni e allestimenti scenografici.

Al via anche l’apertura del borgo di Natale, attività promossa dall'assessore al Turismo Michele D'Egidio.

Un ricco pubblico si è riversato nelle strade del paese, dove ad accoglierli ci sono state anche le mascotte della Disney.

Luminarie, balli e canti con elfi e babbi Natale hanno intrattenuto i più piccini.





E per le vie del borgo antico, sempre nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 dicembre, è stata inaugurata la ventesima edizione della mostra dei “Presepi del Borgo” che allieterà le festività natalizie 2023 - 2024.

I simboli della Natività di nostro Signore potranno essere visitati anche oggi e domani, poi il 16-25–26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 dalle ore 17 alle ore 20.





L’inaugurazione della mostra ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini, grazie anche all’apertura, nello stesso orario, del “Borgo di Natale”.

La mostra, quindi, sarà visitabile fino all 6 gennaio, giornata in cui ci sarà il tradizionale arrivo dei Re magi a cavalli, in collaborazione con il Maneggio di “O” chiuderà la 20^ edizione.

Una emozione particolare per la mostra di quest’anno, con tante opere nuove e realizzate con vario materiale, visto che trattasi del ventennale.

Un traguardo importante e l’associazione “Borgo Antico” invita tutti a visitare la mostra, passeggiando piacevolmente per le vie del borgo di Campomarino e gustando scrippelle e vino caldo aromatizzato.

Galleria fotografica