L'albero galleggiante al Porto turistico di Termoli

TERMOLI. Tra le tante attrattive natalizie c’è una novità in casa Marinucci Yacthing, per quanto riguarda il classico grande albero di Natale che ogni anno veniva posizionato sul piazzale del locale Sottovento al Porto Turistico Marina di San Pietro.

L’albero veniva partorito come idea e tematiche dall’artista di origine grancese Christelle Cornù, moglie di uno dei figli della dinastia Marinucci, Daniele.

Il grosso albero, quest’anno, non sarà fissato sulla terra ferma come negli anni precedenti, ma sarà un albero natalizio in tour. Navigherà per portare il messaggio natalizio nell’ambito del bacino portuale e del porto turistico. Sarà un motivo di attrattiva in più, davvero una bella idea originale che fa accrescere ancora di più la magia del Natale. L’albero galleggiante lo potrete ammirare nel tardo pomeriggio di questo sabato 9 dicembre ed anche nel pomeriggio di domenica 10 dicembre.

