"P(e) NG(e) SCURDÀ", il volume delle maestre finalista al Premio Tullio De Mauro

ROMA. Si è svolta a Roma giovedì 7 dicembre 2023 la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale”, al Campidoglio nella Sala della Protomoteca.

“Salva la tua lingua locale”, 11 edizione, è stato istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli Aps) e da Ali Lazio in collaborazione con l’Associazione Scuola strumento di Pace (EIP).

Premiate come finaliste nella sezione del Premio intitolata a Tullio De Mauro, che riguarda dizionari e studi sulle lingue dialettali, le insegnanti di Pietracatella Antonietta Morinelli, Maria Giuseppina Santopolo e Antonietta Santopolo, con il volume "P(e) NG(e) SCURDÀ". Un tomo racchiuso in due volumi di circa un migliaio di pagine che racconta la cultura e la lingua dialettale di Pietracatella.

"Complimenti alle nostre maestre per il grande lavoro di ricerca e conservazione del nostro dialetto - dichiara il sindaco Antonio Tomassone - tutti i pietracatellesi ne sono orgogliosi e grati. Un riconoscimento importante per la nostra comunità e per le autrici, per un lavoro di fondamentale importanza per tutta Pietracatella."

