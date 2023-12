Gli "Attoniti silenzi" di Renato Marini e Guerino Trivisonno

LARINO. "Attoniti Silenzi": è il titolo della mostra di Renato Marini e Guerino Trivisonno che ha aperto i battenti due giorni fa, giovedì 7 dicembre, presso la Chiesa di San Francesco di Larino, paese dei due artisti espositori. Allestite opere pittoriche e foto sul tema dei paesaggi molisani. Renato Marini nato a Larino nel 1955 attualmente vive e opera a Campomarino. Marini ha una carriera artistica lunga iniziata nella metà degli anni settanta e per la prima volta espone le sue opere nel suo paese natale. Nel suo percorso artistico l'artista molisano è stato un protagonista in famose rassegne internazionali d'arte.

Nel 2007 è stato invitato alla 52 Biennale di Venezia sezione progetto speciale "Camera 312 Promemoria per Pierre". Nel 1990 è stato fondatore del Centro Culturale IL CAMPO, ora divenuto Archivio Storico dove sono conservate opere, lettere, foto di artisti importanti che anno aderito alle iniziative culturali promosse dal Centro, unico in Molise e non solo. Ha collaborato con il grande Maestro Christo organizzando una sua mostra personale negli spazi del Campo nel 2010. Le sue opere sono conservate in collezioni pubbliche e private Musei e Gallerie d'arte sia in Italia che all'estero. Diversi critici e storici dell'arte hanno scritto sulla ricerca poetica di Marini tra i quali: Vittorio Sgarbi, Giorgio Di Genova, Guido Montana, Leo Strozzieri, Alessandro Masi, Achille Pace, Antonio Picariello, Enzo Le Pera, Maurizio Vitiello solo per citarne alcuni. Guerino Trivisonno, medico in pensione ma sempre fotografo, vive a Larino, sempre con la passione della fotografia avuta fin da ragazzo. Fotografo di tutti i giorni e attento osservatore della natura, spazia da macrofotografie, panorami naturalistici, feste paesani, monumenti cittadini. Ha realizzato diverse esposizioni nei Comuni di Agnone, Larino, Guardialfiera, Ururi ed in altre città. Alcuni di questi Comuni gli hanno concesso la cittadinanza onoraria come fotografo del territorio. Le sue opere sono state apprezzate dai grandi della fotografia tra i quali Tony Vaccaro e Paolo Di Paolo. In un breve pensiero Di Paolo scrive: Caro Guerino, pochi anni fa, alla fiera di Larino, vidi per la prima volta le tue foto. Ti cercai e mi complimentai.

Capii subito che avevi i numeri giusti per attingere a livelli seriamente qualificati. Avevo apprezzato molto l'uso che facevi del colore, inconsapevolmente, com'è normale che sia. Mi era sembrato di ritrovare lo stile del più grande fotografo di moda italiano del momento, Giovanni Gastel, scomparso recentemente. È molto semplice spiegartelo. L'ultima volta che ci siamo visti a Larino ti ho intrattenuto, com'è mio difetto, sul mio modo di concepire la fotografia; e mi sono fatto trascinare dalle mie convenzioni, indicandoti la fotografia umanistica come l'unica degna di essere praticata. Tu hai tutti i numeri della tua parte per capire il mio incitamento e me lo hai dimostrato sottoponendomi dopo solo qualche settimana una serie di foto che Doisnea si sarebbe soltanto sognato.

L'esposizione resterà aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20 fino al giorno 26 dicembre 2023.