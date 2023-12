Il disegno di Vauro alla decima edizione del premio nazionale letterario “F. De Andrè

PIETRACATELLA. Anche la decima edizione del Premio Nazionale Letterario “F. De Andrè” si arricchisce con il disegno di Vauro Senesi che, ispirandosi al tema della fugacità del tempo e l’importanza di vivere il presente, ha regalato la sua opera.

Il tema della decima edizione è tratto da “Valzer per un amore” (Nuvole Barocche, 1969) (…) Vola il tempo lo sai che vola e va/forse non ce ne accorgiamo/...e per questo ti dico amore amor/ io t’attenderò ogni sera/ma tu vieni non aspettare ancor/vieni adesso che è primavera. (…).

Vauro è diventato un’ospite d’eccellenza per il concorso intitolato a Faber, padrino e giurato d’eccezione del Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” - ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä - Pietracatella” – che seleziona componimenti in narrativa e versi ispirati ad un’immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese. Due le sezioni del premio: narrativa e poesia, suddivise in categoria adulti e studenti. Riproposta anche per questa edizione la Menzione speciale intitolata a Valeria Fanelli, originaria di Pietracatella e scomparsa prematuramente. Nel ricordo di Valeria confluiscono la passione per la musica, per l’arte, per il teatro e per De André. Anche per questa edizione del concorso letterario è confermato il Premio per le Scuola Secondaria di Secondo Grado che parteciperà con più elaborati (redatti dagli studenti.) I componimenti saranno inviati entro il 31 dicembre 2023 e saranno selezionati da un comitato scientifico composto da professori e personalità esperte nel campo della poesia e della prosa, oltra che da una Giuria popolare, i cui nomi saranno resi noti nei prossimi mesi.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il Premio Letterario “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” è suddiviso in tre categorie di partecipanti, studenti, cittadini italiani e Scuole secondarie di Secondo grado che potranno proporre le opere in due sezioni diverse: poesia e narrativa.

La categoria studenti, o giovani, prevede la partecipazione gratuita solo per le scuole secondarie di secondo grado. Tutti gli altri concorrenti dovranno versare la quota di iscrizione: 10 euro per ogni sezione. Se si decide di partecipare a entrambe le sezioni il contributo da versare sarà di 15 euro.

I PREMI

PREMI IN DENARO

Alla categoria adulti: ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente: 250 euro al I classificato; 100 euro al II e al III classificato.

Menzione speciale “Valeria Fanelli” Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti.

Alla scuola secondaria di secondo grado che partecipa con più studenti in premio 200 euro – da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico.

BUONO ACQUISTI LIBRI alla categoria studenti oltre ad una targa e un attestato di partecipazione per tutti i partecipanti di entrambe le sezioni.

Menzione speciale “Valeria Fanelli” per tutte le categorie ed entrambi i componimenti sia in prosa che in poesia.

MENZIONE SPECIALE GIURIA POPOLARE per tutte le categorie ed entrambi i componimenti sia in prosa che in poesia.

IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ”

Il progetto, nato nel 2014 da un'idea di alcuni cittadini di Pietracatella (CB), ha visto nelle diverse edizioni una numerosa partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono oltre 1.100 le opere pervenute, che raccolgono una straordinaria varietà di componimenti, in prosa e poesia, ispirati ai valori ed alle immagini evocate dai componimenti di Fabrizio De André come testimonianza di una riflessione sociale e storica ancora attualissima.

Il Premio è giunto alla X edizione, un traguardo significativo grazie al quale i membri del direttivo e dell’associazione tutta hanno programmato una serie di iniziative ad hoc, delle quali si specificheranno tempi e modi in seguito.

Il concorso gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus per la manifestazione finale, e nelle diverse edizioni ha avuto il patrocinio del Premio De André “Parlare Musica”, della Regione Molise, del Comune di Pietracatella, dell l'Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso-Liceo Scientifico "G. Galilei" di Riccia, della Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, dell'Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi. Gode inoltre della collaborazione della Pro Loco "Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura.

Si è recentemente inserito nel Progetto del Ministero della Cultura “Città che legge” del Comune di Pietracatella.

Si ricordano i diversi sponsor che hanno contribuito all’organizzazione del contest premiazione negli anni passati, ed in particolare POSTE ITALIANE per il contributo alla passata IX edizione.

È possibile seguire notizie sul premio tramite i principali canali social. Per maggiori dettagli, informazioni, contatti telefonici e modalità di partecipazione consultare il sito 🡪 www.premioletterariodeandre.com