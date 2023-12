Il carro dei giovanotti di Ururi inaugura la nuova stalla

Il carro dei giovanotti di Ururi inaugura la nuova stalla

URURI. Un passo storico e importante che li rende uno dei primi gruppi partiti con la stalla di proprietà. Come si può notare, grande è stata la partecipazione degli appartenenti alla fazione giallorossa. Un passo importante che dà ancora più assiduità all’amore che i Giovanotti danno all’evento. Finita la corsa dell’inizio di maggio o vittoriosi o perdenti, si torna subito al lavoro per iniziare a parlare della prossima edizione, e questo particolare della nuova stalla, è decisamente un passo importante per tentare anche organizzativamente parlando di ottenere vittorie e soddisfazioni future.

Galleria fotografica