La "sinfonia Patristica di Hans Urs von Balthasar", il saggio di don Marcello Paradiso

TERMOLI-LARINO. L’attualità inquietante di massimo il confessore: la sinfonia Patristica di Hans Urs von Balthasar. Esce l’ultimo saggio di don Marcello Paradiso, un saggio corposo e impegnativo, di non facile lettura specialmente per i non addetti ai lavori; un saggio, frutto di circa due anni di ricerche, che scava in antichi autori, filosofi e teologi, soprattutto greci, e li mette a confronto con la contemporaneità. La tesi del saggio è che il loro pensiero può continuare ad alimentare e nutrire il nostro mondo culturale occidentale che prende origine da quelle sorgenti.

Gli autori che scorrono nel testo probabilmente a molti sono degli emeriti sconosciuti, salvo a chi in qualche modo li ha incontrati, anche solo come citazioni, in percorsi di studi umanistici e filosofici. La figura eminente intorno alla quale ruotano questi antichi autori è il filosofo-teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, uno dei più grandi pensatori del XX secolo, al quale don Marcello ha dedicato gran parte dei suoi studi e dei suoi saggi, apprezzati in ambito accademico a livello non solo nazionale.

Don Marcello ormai ci ha abituati a testi di notevole spessore culturale che richiedono una certa fatica nella lettura.

Questo ultimo saggio è stato oggetto di un intervento di don Marcello all’Università di Chieti, Dipartimento di filosofia, lo scorso 23 ottobre, nell’ambito di un progetto di ricerca dello stesso Dipartimento, alla presenza di docenti dello stesso dipartimento; il progetto proseguirà con interventi di docenti anche di altri Atenei, non solo italiani, per concludersi con la pubblicazione degli Atti, a cura dell’Università.