«Nuove modalità e percorsi per una didattica in movimento»

Didattica immersiva in movimento: la parola a Marco Petrella

TERMOLI. «Nuove modalità e percorsi per gli studenti, per acquisire delle competenze attraverso la didattica all'aria aperta». È questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto presso l'istituto Boccardi di Termoli e queste le parole di Marco Petrella presidente associazione italiana insegnanti di geografia.





L'incontro dal titolo “Per una didattica immersiva in movimento. Percorsi di apprendimento circolare tra esperienza e racconto”, è stato aperto a insegnanti di tutte le discipline (con particolare riferimento a quelle territoriali) e a tutti gli esperti di studi territoriali si è tenuto lunedì pomeriggio presso la sala Vittoria dell’Istituto Boccardi – Tiberio di Termoli. All’incontro hanno partecipato, in videochiamata la professoressa Sandra Leonardi, membro del Consiglio nazionale aitaliana insegnante di geografia e direttrice della rivista “Ambiente, società, territorio. Geografia nelle scuole”, Tino Mantarro, giornalista del Touring Club Italiano, Diana Ciliberti e Giuseppe di Felice dell’Unimol e le professoresse Angela Bracone e Patrizia Romaniello dell’istituto Boccardi.

Ad aprire i lavori il professor Marco Petrella, presidente dell’associazione italiana insegnanti di geografia – sezione Molise e professore di geografia all’Unimol, a cui sono state affidate anche le conclusioni.

Per una didattica immersiva in movimento: percorsi di apprendimento circolare tra esperienza e racconto. Come potenziare le esperienze didattiche a scuola attraverso percorsi di apprendimento nel territorio? Quali le metodologie più efficaci per avvicinare i più giovani al territorio, ai suoi problemi, alle sue risorse? Quali modalità e tecniche di storytelling risultano più adatte per le nuove generazioni?

Partendo da queste domande, l’iniziativa prevede la realizzazione di un tavolo di lavoro per la costruzione di nuovi percorsi di didattica della geografia e di progetti Pcto, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Galleria fotografica