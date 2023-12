Talenti internazionali, al clarinettista Damiano D'Angelo il premio Sebastiani

GUGLIONESI. Lo scorso maggio, il giovane Damiano D'Angelo, con il suo clarinetto Privilege, ha vinto il Premio Speciale al 1º Concorso Internazionale Ferdinando Sebastiani, guadagnando un'esperienza unica con Henri Selmer Paris.

Proveniente da Guglionesi, Damiano D'Angelo ha recentemente visitato la Francia per godere del suo Premio Speciale: un tour dello stabilimento di produzione a Mantes-la-Ville e due lezioni di clarinetto presso lo Showroom di Parigi.

Damiano ha fatto delle lezioni con Michel Lethiec, solista, musicista da camera ed educatore, e con Adrien Besse, rappresentante di Henri Selmer Paris, insegnante e clarinettista coinvolto in vari progetti artistici.

Per il concorso si è preparato con il suo maestro Loris Fiore, studiando molto il respiro, che è la base di tutto, e perfezionando i passaggi difficili, studiandoli molto lentamente con variazioni ritmiche.

"Ricorderò di questa competizione l'altissimo livello dei concorrenti, ma l'emozione più grande è stata certamente vincere il prestigioso Premio Speciale Henri Selmer Paris, sapendo che avrebbe potuto andare a qualsiasi partecipante in qualsiasi categoria". Ha dichiarato il giovane D'Angelo- Quello che mi ha colpito di più è come si crea la canna di uno strumento. Mi sono reso conto che questo è uno dei passi più importanti, se non il più importante, perché se c'è un errore di pochi millimetri, il pezzo di legno viene gettato via, non può essere utilizzato in nessun altro dominio. La cura presa nella fabbricazione delle parti differenti è realmente significativa, perché ogni piccola parte è essenziale e se ci è il problema minimo blocca l'intera catena di montaggio"

E sulle lezioni con Michel Lethiec e Adrien Besse, Damiano ha dichiarato "Mi sono piaciute molto queste lezioni! Con Michel Lethiec ho suonato il Concertino op. 26 di Weber, per cui mi ha dato consigli molto utili, come respirare profondamente e pensare tutto con maggiore fraseggio, mentre con Adrien Besse abbiamo suonato duetti per migliorare l'ascolto e la chiarezza del suono, mantenendolo caldo e profondo".

Nel suo futuro Damiano vede l'orchestra.

"Mi piacerebbe suonare in un'orchestra, perché lì si imparano molte cose, come ascoltare gli altri, rispettare le dinamiche e soprattutto suonare assoli di grandi sinfonie scritte dai più grandi musicisti e compositori di tutti i tempi, come Mozart, Beethoven e Haydn".