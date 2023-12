Plastic Free: contro l'inquinamento da plastica coinvolti 70 studenti a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Oggi, presso l'istituto omnicomprensivo Santa Croce di Magliano, si è svolta un'iniziativa di sensibilizzazione contro l'inquinamento da plastica, coinvolgendo 70 studenti dai 14 ai 17 anni (1, 2, 3 superiore).

I referenti di questa significativa iniziativa sono stati Antonio Mancini, residente a Santa Croce di Magliano e docente di chimica presso la stessa scuola, e Maria De Gaetano, Responsabile Regionale Molise-Abruzzo dell'Associazione Plastic Free Onlus.

Durante l'evento, tenutosi presso la sede scolastica in via Cupello n. 2, gli studenti hanno partecipato a una sessione informativa approfondita sulla problematica dell'inquinamento da plastica, con particolare enfasi sugli aspetti chimici relativi alla materia, composizione e varietà di plastiche. Il referente Antonio Mancini ha guidato la sessione, arricchendo la comprensione degli studenti su queste tematiche cruciali.

La reazione degli studenti è stata positiva: curiosi, attenti ed entusiasti di approfondire le conoscenze su un tema così rilevante per il nostro ambiente.

A seguito della parte teorica, l'iniziativa si estenderà in una sensibilizzazione pratica con un'uscita esterna per realizzare un Clean Up, trasformando così la consapevolezza teorica in azione concreta per la tutela dell'ambiente.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nell'impegno congiunto per affrontare l'inquinamento da plastica e promuovere pratiche più sostenibili nella nostra comunità.

